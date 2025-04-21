Zincirle değil vicdansızlıkla bağlıydılar: Araç arkasında sürüklenen köpekler tedaviye alındı

Mert Güçlü, "2 köpeğin kilometrelerce sürüklendiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada görünce hepimizin yüreği dağlandı. Bu vahşet görüntülerini gördüğümüz an hiç vakit kaybetmeden Antalya'dan yola çıktık ve köpeklerin yaşadığı yere gittik. Şahsın evinin bahçesinde kümesin içerisinde acı içerisinde duruyorlardı. Onları oradan çıkardık. Gördüğümüz manzara tarif edilemezdi. Tüm vücutları asfaltla birleşmiş gibiydi. Gözleri korku içinde bakıyorlardı. Vücutları sürtünmeden kaynaklı ağır doku kaybetmiş. Açık yaraları vardı. Hemen Antalya'da bir veteriner kliniğine naklettik. Çekilen röntgenlerde 'Mucize' ismini verdiğimiz köpeğin bacağından tabanca mermisi çıktı. 'Parla' adını verdiğimiz köpeğin kas dokuları adeta asfalta kazınmıştı" dedi.

Köpeklerin tedavilerinin devam ettiğini kaydeden Mert Güçlü, "Acil serum ve ağrı kesici antibiyotik tedavilerine başlandı. Aradan geçen birkaç günden sonra her ikisi de operasyona alındı. Operasyonları başarılı şekilde geçti. Bu tedavi aylar sürecek. Onların yeniden koşabilmesi, yeniden mutlu olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu eylemi yapan şahıs şu an tutuklu, cezaevinde" diye konuştu.