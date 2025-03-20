Zonguldak'ta huzurevinde kalanlardan ‘Aile Yılı' için ses yarışması

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, huzurevinde kalanlarla birlikte ‘O Ses Huzur' adıyla ses yarışması organize etti. Huzurevi sakinlerinin 5 aydır eğitim alarak hazırlandığı yarışmanın finali 11 katılımcıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Final yarışmasına Vali Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ile il protokolü ve davetliler katıldı.