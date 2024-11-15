Zorunlu göç insanlık suçu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Gazze'de felaket koşullarındaki insani durumu ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Önde gelen uluslararası hak örgütünün "Umutsuz, Aç ve Kuşatılmış': İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Zorla Yerinden Etmesi" başlıklı raporu, İsrail'in en tartışmalı politikalarından biri olan tahliye emirlerinin kullanımını hedef alıyor. Örgüt, sivillerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduğunu açıkladı. Rapora göre, İsrail, Gazze'deki Filistinli sivillerin "kasıtlı ve kitlesel zorla yerinden edilmesini" sağlamak için tahliye emirlerini kullanıyor. Raporda, bu politikanın insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtiliyor.
ABD merkezli grup, "sivil nüfusun zorla yerinden edilmesinin savaş suçu" olduğunu öne süren deliller topladığını belirterek, bunun "Cenevre Sözleşmeleri'nin ağır ihlali ve uluslararası ceza mahkemesinin Roma Statüsü uyarınca suç" olduğunu bildirdi. İsrail'in zorla yerinden etme politikasının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından araştırılması çağrısında bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, ayrıca İsrail'e yönelik hedefli yaptırımların uygulanmasını ve silah satışlarının durdurulmasını istedi. İsrail'in tahliye emirleri, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının (1,9 milyon Filistinli) yerinden edilmesine ve son 13 ayda Gazze'nin büyük bir bölümünün tahrip edilmesine yol açtı. Uluslararası hukuka göre, Gazze'deki işgalci güç olan İsrail, çatışmaların sona erdiği bölgelerdeki yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesini kolaylaştırmakla yükümlü.