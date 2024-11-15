Zorunlu göç insanlık suçu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Gazze'de felaket koşullarındaki insani durumu ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Önde gelen uluslararası hak örgütünün "Umutsuz, Aç ve Kuşatılmış': İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Zorla Yerinden Etmesi" başlıklı raporu, İsrail'in en tartışmalı politikalarından biri olan tahliye emirlerinin kullanımını hedef alıyor. Örgüt, sivillerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduğunu açıkladı. Rapora göre, İsrail, Gazze'deki Filistinli sivillerin "kasıtlı ve kitlesel zorla yerinden edilmesini" sağlamak için tahliye emirlerini kullanıyor. Raporda, bu politikanın insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtiliyor.