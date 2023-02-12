Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK'nın yanı sıra 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, ve TFF 3'üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onayladı. 3'üncü ligden başka bir ekip Niğde Anadoluspor'un ise tesisleri hasar gördüğü gerekçesiyle çekilmek için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Hatayspor ve Gaziantep'in durumları ne olacak?

Ligin bundan sonraki sürecine ilişkin kararlar alan Mehmet Büyükekşi ve ekibi, resmi duyurular için son çalışmalarını yaptı. Yönetimde alınan kararlar şöyle;

Hatayspor ve Gaziantep 6 Şubat’tan sonraki tüm lig maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacak.

İki kulüp herhangi bir şart olmaksızın 2023/2024 sezonunda Süper Lig’de yer alabilecek. Geçmişe dönük herhangi bir puan revizesi ise olmayacak. Hatay ve Antep’in oynadığı tüm maçlar mevcut skorlarıyla tescil edilecek.

Türkiye Kupası Sivasyspor-Hatayspor maçı ne olacak?

Bir başka özel karar da Türkiye Kupası ile ilgili. Çeyrek finalde Hatayspor’la eşleşen Sivasspor, 3-0 hükmen galip sayılacak ve yarı finale yükselecek.

Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkacak mı?

Hatayspor’un önümüzdeki sezon bu yılki sıralama gözetilmeksizin çeyrek finalden itibaren kupaya dahil edilmesi planlanıyor.

İşte TFF'den çıkan kararlar:

TFF bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."

Şampiyonluk adayları kaç puan alacak?

Dört büyük takımdan üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile oynamadı. Dolayısıyla üç büyükler bu maçlardan 6 puan alacak. Trabzonspor ise Hatayspor ile iki maçını da oynadı, Gaziantep FK ile ise ikinci devre maçını oynamadı. Bordo-Mavili kulüp hükmen galibiyetten 3 puan alacak.

Galatasaray

Gaziantep FK - Galatasaray

Atakaş Hatayspor - Galatasaray

Fenerbahçe

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Başakşehir

Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

Beşiktaş

Beşiktaş - Gaziantep FK

Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

Trabzonspor

Gaziantep FK - Trabzonspor











