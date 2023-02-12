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TFF Hatayspor Gaziantep FK kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK'nın yanı sıra 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, ve TFF 3'üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onayladı. 3'üncü ligden başka bir ekip Niğde Anadoluspor'un ise tesisleri hasar gördüğü gerekçesiyle çekilmek için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Ligin bundan sonraki sürecine ilişkin kararlar alan Mehmet Büyükekşi ve ekibi, resmi duyurular için son çalışmalarını yaptı. Yönetimde alınan kararlar şöyle;
Bir başka özel karar da Türkiye Kupası ile ilgili. Çeyrek finalde Hatayspor’la eşleşen Sivasspor, 3-0 hükmen galip sayılacak ve yarı finale yükselecek.
Hatayspor’un önümüzdeki sezon bu yılki sıralama gözetilmeksizin çeyrek finalden itibaren kupaya dahil edilmesi planlanıyor.
TFF bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:
"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;
- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,
- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,
- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,
- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."
Dört büyük takımdan üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile oynamadı. Dolayısıyla üç büyükler bu maçlardan 6 puan alacak. Trabzonspor ise Hatayspor ile iki maçını da oynadı, Gaziantep FK ile ise ikinci devre maçını oynamadı. Bordo-Mavili kulüp hükmen galibiyetten 3 puan alacak.
Gaziantep FK - Galatasaray
Atakaş Hatayspor - Galatasaray
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor
Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
Beşiktaş - Gaziantep FK
Beşiktaş - Atakaş Hatayspor
Gaziantep FK - Trabzonspor