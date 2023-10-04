Hatchback nedir, ne anlama gelir?’ sorusunun cevabı bu terimi ilk kez duyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Hatchback" terimi, belirli bir otomobil gövde tipini tanımlayan bir kelimedir. Hatchback araçlar, farklı fiyat aralıklarında ve farklı donanım seviyelerinde sunulmaktadır. Bu nedenle, her bütçeye ve ihtiyaca uygun bir hatchback bulmak mümkündür. Peki, hatcback araba özellikleri neler, sedan ile arasındaki fark nedir? İşte sorunun cevabı.

HATCHBACK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Hatchback, 3 ila 5 kapılı, 4 veya daha fazla oturma yeri olan, bagaj uzantısı olmayan, arka tarafı düz olarak yere inen ve bagaj kısmı kabine dahil olan kapalı binek taşıtlarına verilen addır.

Hatchback araçların en belirgin özelliği, bagaj kısmının sürücü ve yolcu kısmından tamamen ayrı olmamasıdır. Bagaj kapısı, arka camı da beraberinde kaldırarak açılır ve bu sayede daha geniş bir bagaj hacmi elde edilir.

HATCHBACK OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ NELER?

Genel Özellikler

Kapı Yapısı:

Hatchback otomobiller, genellikle 3 kapılı (1 bagaj kapısı ve 2 yan kapı) veya 5 kapılı (1 bagaj kapısı ve 4 yan kapı) olarak tasarlanır.

Bagaj Kapısı:

"Hatch" olarak bilinen, genellikle yukarı doğru açılan bir arka kapısı vardır. Bu kapı, aynı zamanda bir arka pencere işlevi de görür.

Gövde Yapısı:

Yolcu kabini ile bagaj alanı, genellikle bir iç mekan olarak entegredir. Yani, arka koltuklar genellikle katlanabilir ve bu sayede bagaj alanını genişletebilir.

Kompakt Boyutlar:

Hatchback modelleri genelde kompakt boyutlarda olup, şehir içinde kolay manevra yapma ve park etme avantajı sağlar.

Tasarım:

Çatı çizgisi, arka kısma doğru eğimli şekilde uzanır ve genellikle aracın tam arkasında sonlanır.

SEDAN İLE HATCHBACK ARASINDAKİ FARK NE?

Sedan

Gövde Yapısı:

Sedanlar genellikle üç bölümlü bir yapıya sahiptir: motor bölümü, yolcu kabini ve bagaj bölmesi.

Bagaj Alanı:

Bagaj bölmesi, sedanlarda ayrı bir alandır ve genellikle bir kapak ile kapatılır.

Yolcu kabini ile bagaj arasında genellikle bir geçiş yoktur.

Kapı Sayısı:

Sedanlar genellikle dört kapıya sahiptir, ancak bazı iki kapılı modeller de bulunabilir.

Tasarım:

Düz bir çatı çizgisine ve arkada düzgün bir bagaj kapısına sahiptir.

Hatchback

Gövde Yapısı:

Hatchback'ler genellikle iki bölümlü bir yapıya sahiptir: motor bölümü ve yolcu/bagaj bölmesi.

Bagaj Alanı:

Hatchback'lerde bagaj bölümü, yolcu kabini ile birleşiktir.

Bagaj kapağı, genellikle arka cam ile birlikte açılır ve yukarı doğru kaldırılır.

Kapı Sayısı:

Hem iki kapılı hem de dört kapılı hatchback modeller bulunabilir.

Tasarım:

Çatı çizgisi genellikle arka bagaj kapağına kadar devam eder ve arkada daha yuvarlak bir tasarıma sahiptir.











