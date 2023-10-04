Sedan, iki veya dört kapılı, en az dört kişilik, sabit şaseli veya orta kolonlu, dört veya daha fazla penceresi olan kapalı binek taşıtlarına denir. Sedan modelleri ve markaları, sundukları özellik ve avantajlarda değişiklik gösterir. Bazıları lüks ve premium özelliklere odaklanırken, bazıları daha ekonomik ve verimli seçenekler sunar. Sedan terimi hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEDAN NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Sedan, otomotiv dünyasında belli bir gövde tipini ifade eder. Sedan, iki veya dört kapılı, en az dört kişilik, sabit şaseli veya orta kolonlu, dört veya daha fazla penceresi olan kapalı binek taşıtlarına denir.

SEDAN ARABA ÖZELLİKLERİ NELER?

Kapı Sayısı:

Sedanlar genellikle dört kapılıdır, ancak bazı modeller iki kapılı da olabilir.

Gövde Yapısı:

Sedanlar, iki bölümlü bir gövde yapısına sahiptir: Bir bölüm motoru, diğer bölüm ise yolcu ve bagaj alanını barındırır.

Sedan gövdesi, genellikle düz bir çatı çizgisi ve arkada bir bagaj bölmesi ile karakterizedir.

Bagaj Alanı:

Sedanlarda bagaj alanı genellikle ayrı bir bölmede bulunur ve bu bölme yolcu kabini ile bağlantılı değildir.

Yolcu Kapasitesi:

Çoğu sedan modeli beş yolcu kapasitesine sahiptir (iki ön, üç arkada).

Konfor:

Sedanlar, genel olarak konfor ve iç mekan kullanım kolaylığına odaklanır.

Performans ve Verimlilik:

Sedanlar, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşleri için uygun, dengeli performans ve verimlilik sunar.

SEDAN İLE HATCHBACK ARASINDA FARK NE?

Sedan

Gövde Yapısı:

Sedanlar genellikle üç bölümlü bir yapıya sahiptir: motor bölümü, yolcu kabini ve bagaj bölmesi.

Bagaj Alanı:

Bagaj bölmesi, sedanlarda ayrı bir alandır ve genellikle bir kapak ile kapatılır.

Yolcu kabini ile bagaj arasında genellikle bir geçiş yoktur.

Kapı Sayısı:

Sedanlar genellikle dört kapıya sahiptir, ancak bazı iki kapılı modeller de bulunabilir.

Tasarım:

Düz bir çatı çizgisine ve arkada düzgün bir bagaj kapısına sahiptir.

Hatchback

Gövde Yapısı:

Hatchback'ler genellikle iki bölümlü bir yapıya sahiptir: motor bölümü ve yolcu/bagaj bölmesi.

Bagaj Alanı:

Hatchback'lerde bagaj bölümü, yolcu kabini ile birleşiktir.

Bagaj kapağı, genellikle arka cam ile birlikte açılır ve yukarı doğru kaldırılır.

Kapı Sayısı:

Hem iki kapılı hem de dört kapılı hatchback modeller bulunabilir.

Tasarım:

Çatı çizgisi genellikle arka bagaj kapağına kadar devam eder ve arkada daha yuvarlak bir tasarıma sahiptir.











