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Hayat 105 yaşında hayata yeniden tutundu
GENEL SAĞLIK

105 yaşında hayata yeniden tutundu

2 çocuk babası 105 yaşındaki Ali Çiçek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle sevk edildiği Medical Park Elazığ Hastanesi’nde anjiyo olarak sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi IHA
Ali Çiçek, 105 yaş yaşında anjiyo oldu.
Ali Çiçek, 105 yaş yaşında anjiyo oldu.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 105 yaşındaki Ali Çiçek, kalp krizi geçirdi. Sağlık Ocağı’na kaldırılan Çiçek buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ’a sevk edildi. Medical Park Elazığ Hastanesi’ne getirilen Çiçek, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ve ekibi tarafından acilen koroner anjiyografi bölümüne alındı. Burada Dağlı ve ekibi tarafından anjiyo yapılarak kalbi besleyen en büyük damara 2 tane stent kondu. Yaşlı adam 105 yaşında yeniden hayata tutundu.

Çok ileri yaşta kalp krizi ile gelen 105 yaşındaki hastayı acil olarak koroner anjiyografi bölümüne aldıklarını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı, “Hastamızın kalbi besleyen en büyük damarına iki adet stent koyduktan sonra hayati fonksiyonlarının normale geldiğini gördük. Takiplerimizde hastamızda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Şifa ile taburcu ettik.

Aslında yaşlı hastalarda halk arasında riskin çok yüksek olduğu yönünde bir kanı var. Bu kısmen doğru olsa da hayat kurtarıcı özelliği ile risklerin göze alınmasıyla hayatın kurtulma durumu da var. Hastalarda kriz anında bile anjiyo yapabilmekteyiz.

Koroner anjiyografi her yaşta yapılabilme ihtimali olan ver her yaşta hayat kurtarıcı özelliği olan bir operasyondur. Komplikasyon riski olmakla beraber hayat kurtarıcı özelliği çok yüksek olduğu için göze alınabilir derecede düşük riski vardır. Dolayısıyla yaşlı hastalarımızda da hayatlarının kurtarılması ve kalplerinin daha sağlıklı olması için anjiyografi ile damar açma yöntemini tavsiye ediyoruz” dedi.

Babasının 105 yaşında olduğunu ve aniden kalp krizi geçirdiğini aktaran oğlu Yaşar Çiçek, “Sağlık ocağından buraya havale ettiler. Medical Park Elazığ Hastanesi’ne geldik. Burada da doktor bey ‘anjiyoya alacağız’ dedi. Ben biraz da karşı çıktım. Bu yaştaki insan dayanabilir mi dedim. Ama hocamız bizi ikna etti. 1 saat sonra babam operasyondan çıktı. Kendisi de ‘hekimimiz çok başarılı çıktı’ dedi. Hakikaten de güzel bir duygu.

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