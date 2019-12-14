Hayat 12 yaşındaki çocuğun vücudundan 350 gram ağırlığında taş çıkartıldı
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12 yaşındaki çocuğun testislerinden 350 gram ağırlığında taş çıkartıldı

12 yaşındaki çocuğun vücudundan 350 gram ağırlığında taş çıkartıldı

Samsun’da tümör tanısıyla hastaneye başvuran 12 yaşındaki çocuğun testisinden 8 santimetre uzunluğunda ve 350 gram ağırlığında ’dev’ taş çıkartıldı. 22 yıllık doktor olmasına karşılık böyle bir vaka ile karşılaşmadığının altını çizen Dr. Bıçakçı, bu büyüklükte ve ağırlıkta bir taş vakasına daha önce rastlanılmadığı ifade etti.

Haber Merkezi İHA
350 gram ağırlığındaki taş
350 gram ağırlığındaki taş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, çok ender görülen bir vakada başarılı bir ameliyata imza attı.

Tokat’tan Samsun’a testis tümörü tedavisi için getirilen 12 yaşındaki spina bifida (belden aşağısı tutmama) hastası çocuğun testislerindeki şişliğin yapılan incelemeler sonucunda tümör olmadığı anlaşıldı.

Yıllarca tümör tanısıyla yaşayan hastanın testislerindeki şişkinlik, küçük bir kavun kadar olunca doktorların yaptığı araştırmalar sonucunda taş olduğu belirlendi.

8 santimetre uzunluğunda

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Bıçakcı ve ekibi tarafından tedavi altına alınan ve ameliyat edilen hastanın testisinden 8 santimetre uzunluğunda ve 350 gram ağırlığında taş çıkartıldı.

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350 gram ağırlığında büyük bir taş

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ünal Bıçakcı, “Vaka, bize 3-4 gün önce testis tümörü ön tanısıyla geldi. Vakamız, spina bifida (belden aşağısı tutmuyor) tanısı olan 12 yaşında bir erkek çocuk. Tokat’ta ikamet eden hastamız testislerinde tümör tanısıyla bize getirildi. Gerekli incelemeleri yaptık. Yapılan testler sonucunda bu çocuğumuzda tümör değil, testisinin birinde idrar yollarına ait ‘taş’ olduğunu tespit ettik. Bu taş 8 cm uzunluğunda ve 350 gram ağırlığında büyük bir taştı. Operasyonla duruma müdahale ettik. Operasyonda idrar yolunun aşağı kısmından aşağıya doğru bir genişleme olmuş, o bölgede de divertiküler bir yapı oluşmuş. Bu yapının içerisinde yıllar içerisinde bir taş birikimi olmuş. Biriken taşlar da tek bir kitle halinde scrotum (testis) içerisinde yumurtaları da yukarı doğru itecek şekilde yerleşmiş. Ameliyatta yaptığımız sistoskopide de taşın idrar yollarının içine doğru da uzadığını gördük. Gerekli müdahaleleri yaparak bu taşı başarılı bir şekilde çıkarttık. Hastamız şu anda çok iyi durumda. Hasta spina bifida hastası olduğu için annesi tarafından bakılmakta. Bu yönüyle de daha dikkatli olunması gerekiyor” dedi.

12 yaşındaki çocuğa yapılan ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleşti.

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Tamı tamına 10 kilo
  • 22 yıllık doktor böyle bir vaka görmedi
  • 22 yıllık doktor olmasına karşılık böyle bir vaka ile karşılaşmadığının altını çizen Dr. Bıçakçı, “Hastamızda görüldüğü kadar büyük, torbaya kadar uzanacak büyüklükte, 8-9 cm uzunluğunda bir taş daha önce görmedim. Litaratürü taradığımızda ise çok nadir vakalar gördük. Bu büyüklükte bir vakaya rastlamadık. Bu operasyonu anestezi vermeden yaptık. Çünkü hastamız belden aşağısını hissetmediği için genel anestezi uygulamamız gerekmedi. Bu yönden de ilginç bir ameliyattı. 22 yıldır doktorum. Böyle bir vaka daha önce görmedim. Bu büyüklükte bir taşı, testislerde hiç görmedim. Daha ufaklarını gördüğümüz oldu ama bizim ‘dev’ dediğimiz bu taştan daha önce hiç görmemiştim” diye konuştu.

Testislerden çıkartılan 350 gramlık taşın tıp literatürüne girdiği düşünülürken, bu büyüklükte ve ağırlıkta bir taş vakasına daha önce rastlanılmadığı ifade ediliyor.

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