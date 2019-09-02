1,3 milyon hasta evinde tedavi edildi

Evde sağlık hizmetleri ile yaşlı, yatağa bağlı veya yürüyemeyecek kadar engelli olan hastalar evlerinde tedavi oluyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre 9 yıl önce 66 bin hastayla yola çıkılan uygulamadan şu ana kadar toplam 1 milyon 350 bin hasta yararlandı. Sadece geçen yıl Türkiye genelinde sisteme kayıtlı hasta sayısı 385 bini buldu. İstanbul’da ilk uygulandığı yıl yaklaşık 10 bin hastaya evde sağlık hizmeti verilirken, 2019’un ilk 6 ayında kayıtlı hasta sayısı 72 bine ulaştı. Evde sağlık hizmetleri ile yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerinin ‘hastaneye gitmeye gerek kalmadan’ kendi evlerinde yapılması sağlanıyor.

MALİYETLERİ DE DÜŞÜRÜYOR

Evde sağlık uygulaması, sadece hasta ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor; ülkenin sağlık maliyetlerine de önemli katkı sağlıyor. Örneğin yapılan bazı araştırmalara göre bir hasta için ameliyat sonrası günlük bakımın hastanedeki maliyeti 300-450 doları bulurken, bu bakım evde sağlandığında rakam 25 dolara kadar düşüyor.