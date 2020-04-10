Hayat 15 yıldır sinemacılara destek veren Köprüde Buluşmalar bu yıl dijital ortamda düzenleniyor
SİNEMA

15 yıldır sinemacılara destek veren 'Köprüde Buluşmalar' bu yıl dijital ortamda düzenleniyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam eden Köprüde Buluşmalar, COVID-19 salgınından dolayı çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar’ın 15. yılında TRT’nin katkıları ile düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere bir yenisi daha ekleniyor. Film Geliştirme Atölyesi’nde 50 bin TL TRT Özel Ödülü Türkiye’den bir projeye verilmeye başlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köprüde Buluşmalar TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmekte.
Köprüde Buluşmalar TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmekte.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam eden Köprüde Buluşmalar, COVID-19 salgınından dolayı çevrimiçi olarak 14-17 Nisan tarihleri arasında Anadolu Efes'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

Bu yıl Köprüde Buluşmalar’da ayrıca uluslararası festival ve market yöneticileri de etkinlikleri hakkında yine internet üzerinden sinemacılara bilgi verecekler ve Türkiye’de de ilk kez kitap ve dizi sunumları çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Köprüde Buluşmalar’ın 15. yılında TRT’nin katkıları ile düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere bir yenisi daha ekleniyor. Film Geliştirme Atölyesi’nde 50 bin TL TRT Özel Ödülü Türkiye’den bir projeye verilmeye başlanıyor.

İnternet üzerinden görüşülecek

Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular Platformu’na seçilen 29 proje ve belirlenen film ekipleri Mart ayında gerçekleşen senaryo, prodüksiyon, pazarlama, sosyal medya ve sunum eğitimlerinin ardından Köprüde Buluşmalar’a katılacak 23 ülkeden 102 uluslararası yapımcı, festival ve fon temsilcileri, dağıtımcılar ile 14-17 Nisan tarihlerinde internet üzerinden 250’nin üzerinde görüşme yapacaklar.

Köprüde Buluşmalar TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmekte.

Uluslararası jüri ile yapılan toplantıların ardından atölyelerde ödüllerini alan proje ve filmler, 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulacak.

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