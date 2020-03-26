18 bin sözleşmeli 14 bin kadrolu: Şartlar belli oldu!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık ordusunu güçlendirme kararı aldı. Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Personellerin 11 bini hemşire, bin 600’ü ebe ve 4 bin 487’si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olacak. Ayrıca psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensupları da kadroya dahil edilecek.

14 BİN KADRO AÇILIYOR

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular için bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresi takip edilecek. Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacak. Temizlik kadrosu için de başvurular bugün itibariyle Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden alınacak. Son başvuru tarihi 30 Mart olacak.