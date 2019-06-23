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Hayat 18 yıldır beklediği böbreğe 49 günde kavuştu
GENEL SAĞLIK

18 yıldır beklediği böbreğe 49 günde kavuştu

Adana’da diyalize girmekten artık kol damarları yumru haline gelen kronik böbrek yetmezliği hastası olan 69 yaşındaki Mehmet Salih Akkuş, 18 yıl boyunca beklediği böbreğe, Antalya’da 49 günde kavuştu. Akkuş, yaşadığı onca sıkıntının ardından sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Salih Akkuş
Mehmet Salih Akkuş

İnşaat demircisi Mehmet Salih Akkuş'a, 18 yıl önce Adana’da kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Diyalize girmeye başlayan Akkuş’a bu süre içerisinde 4 çocuğu ve eşi böbrek vermek istedi, ancak kan gruplarının uyumlu olmaması nedeniyle nakil gerçekleşmedi. Organ bekleme listesine kaydolan Akkuş, 18 yıl boyunca böbrek çıkmasını bekledi.

Kol damarları diyalize girmekten yumru haline gelen Akkuş, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’ne başvurmaya karar verdi. Antalya’da bekleme listesine yazıldıktan sonra memleketi Adana’ya dönen Akkuş, 49 gün sonra bir gece yarısı beklediği haberi aldı. Böbrek bulunduğu haberi üzerine heyecan içinde yola çıkan Akkuş, 7 saatlik yolculuk sonunda ulaştığı hastanede kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

BEKLEDİĞİ HABER GECE YARISI GELDİ

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde 49 gün sonra beklediği böbreğe kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını anlatan Akkuş, “Buraya başvurduğumda artık umudumu kaybetmiştim" dedi. Geçen hafta saat 01.00 sıralarında böbrek bulunduğu haberi üzerine hemen yola çıktıklarını söyleyen Akkuş, “O saatte uçak bulunmadığı için karayoluyla geldik. Bütün gece yoldaydım. Sabah da hastaneye ulaştım" diye konuştu. Adana- Antalya karayolu boyunca heyecan içinde olduğunu söyleyen Akkuş, “Bana böbrek bağışlayan aileden Allah razı olsun. Bana ikinci hayat verdiler" dedi.

18 yıl boyunca diyalize girdiğini söyleyen Akkuş, “Her gün o ıstırabı çekiyordum. Damarlarım bu hale geldi. Ne yapayım yaşamak için o ıstıraba katlanmak zorundaydım. Allah doktorlarımdan razı olsun" dedi.

KARDEŞLERİMİN VE ANNEMİN KAN GRUBU UYMADI

32 yaşındaki oğlu Enez Akkuş ise kendisi, 3 kardeşi ve annesinin böbrek vermek istediklerini, ancak kan gruplarının uyumlu olmadığını söyledi. Kadavra bağışında bulunan aileye teşekkür eden Enez Akkuş, “Allah razı olsun. Allah o insana da rahmet eylesin. Doktorlarımızdan da razı olsun. Şu anda babam yeniden hayat buldu. Çok mutluyuz" dedi.

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18 YIL DİYALİZLE YAŞAYAN HASTA ÇOK AZ

Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ise şunları söyledi:

  • “Bu kadar zaman diyalize girerek yaşayan hasta çok azdır. Diyaliz tedavisinde bu tip hastaların çoğunu kaybediyoruz. Diyalize uzun süre giren hastalarda ne yazık ki diyaliz makinesine bağlanabilmek için kolda ya da kasık bölgesinde oluşturulan diyalize giriş yolları, zaman içinde genişliyor. Giderek genişledikten sonra artık hayati risk teşkil etmeye başlıyor. Damarın patlama riski var. Bazı hastalarımızda bu nedenle kollardaki dolaşımın tamamen bozulduğu da oluyor. Diyaliz tedavisi, yaşam kalitesini oldukça bozan bir tedavi."

Türkiye’de böbrek bekleme listesinde yaklaşık 25 bin hasta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, “Hastamız bize başvurduğunda kadavra listesine yazdık. Çok güzel bir tesadüf, listeye yazıldıktan 49 gün sonra böbrek bulundu. Kendisine bu böbreği naklettik. Şu anda böbrek fonksiyonları normale döndü. Birkaç gün içinde taburcu edeceğiz. Bu hastamız Türkiye’de böbrek bekleyen 25 bin hasta arasından şanslı olanlardan biri" diye konuştu.

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