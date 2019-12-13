Hayat 20 ülkeye sağlık ofisi
GENEL SAĞLIK

20 ülkeye sağlık ofisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ye gelen hasta sayısının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını söyledi. Öncelikle Moskova, Azerbaycan ve Özbekistan’da sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açmayı hedeflediklerini belirten Koca, “Önümüzdeki yıl bu sayıyı 20’ye tamamlayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye, sağlık alanında da dünyaya şifa oluyor. Sağlık turizminde yoğun bir döneme gireceğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıla göre Türkiye'ye gelen hasta sayısında yüzde 30'luk bir artışın yaşandığını söyledi. Geçen yıl Türkiye’ye 553 bin hastanın geldiğini hatırlatan Koca, “Bu yılın 10 ayında sağlık turizminde 650 bin hasta tedavi için Türkiye’ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz” dedi. Bakan Koca, yurt dışından gelecek hasta için 2023 hedefini 1,5 milyon ve gelir olarak da 10 milyar dolar olarak açıkladı. Kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin (USHAŞ) sağlık turizminde önemli bir rolü olacağını dile getiren Koca, “2020 için 20 ülkeye, özelikle sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açacağız. Bu çerçevede Moskova, Azerbaycan, üçüncüsü de Özbekistan’da olmak üzere ofisler kurulacak. Önümüzdeki yıl bu sayıyı 20’ye tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

HASTAYI VE HASTALIĞIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ

Türkiye'de tedavi olacak hastaların MR, tomografi gibi ileri tetkiklerle detaylı teşhisle konulan işlemlerinin ve gerektiğinde de küçük müdahalelerin kamu özel veya üniversite hastanelerinde yapılabileceğini söyleyen Koca, devamında ise hastaların kontrolünün açılacak tanı merkezlerinde yürütüleceğini ifade etti. Koca, tanı merkezleri konusunda "Tedavi sonrası hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz" bilgisini verdi.

YURT DIŞINA SAĞLIK MÜŞAVİRLERİ ATANACAK

  • Koca, "2020 için sağlık müşavirliği atamalarımız olacak. Bunun için de Almanya, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Katar'ın olduğu 20 ülke belirledik. Yeni yılla birlikte sağlık müşavirleri göreve başlayacak" dedi. Koca, sağlık müşavirlerinin alanında tecrübeli, görevlendirileceği ülkenin dilini bilen ve sağlık turizmi konusunda da deneyim sahibi olma özelliklerine göre belirleneceğini söyledi.

Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor
HAYAT
Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor
Kanal İstanbulu yapacağız

Kanal İstanbul'u yapacağız

Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek.
Libya ile anlaşma BMde

Libya ile anlaşma BM'de

​Libya talepte bulunursa Mehmetçik yardıma koşacak.
Bu Kuransürgünün tanığı

Bu Kur'an
sürgünün tanığı

​Sürgünde babaannesinin sakladığı Kuran-ı Kerim'i Erdoğan'a emanet etti.
Özerklik pazarlığı

Özerklik pazarlığı

Terörist PKK/YPG yöneticileri, Esed rejiminden özerklik istedi.
Nükleer propaganda

Nükleer propaganda

​ABD ve İsrail lobisi Türkiye karşıtı propagandaya hız verdi.
Akdeniz'de<br>ABD'ye Çin darbesi

Akdeniz'de
ABD'ye Çin darbesi

​Hayfa limanı rekabetini kazanan Pekin oldu.

DEAŞ'a<br>karşı Türkiye tek

DEAŞ'a
karşı Türkiye tek

​Bulgaristan Başbakanı: Hiçbir ülke Türkiye'nin yerini dolduramaz.

20 ülkeye sağlık ofisi

20 ülkeye sağlık ofisi

​Türkiye'ye gelen hasta sayısı geçen yıla göre yüzde 30 arttı.
BES tasarrufta cazibe merkezi

BES tasarrufta cazibe merkezi

17 yılda olgunlaşarak bir cazibe merkezi haline geldi.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Ayda 894 TL<br>taksitle konut

Ayda 894 TL
taksitle konut

​100 bin sosyal konut için imzalar atıldı.
Atatürk'ü tanımayınca <br>birinci sınıftan başladık

Atatürk'ü tanımayınca
birinci sınıftan başladık

Bulgaristan muhaciri Ayşe Teyze'nin Türkiye'ye göç hikayesi...
İngiltere 'Brexit' dedi

İngiltere 'Brexit' dedi

İngiltere'de seçimi Muhafazakar lider Boris Johnson kazandı.
Teşekkürler Başakşehir

Teşekkürler Başakşehir

​Başakşehir, Bundesliga liderini devirip tur biletini aldı.
Skandal karara tepki yağdı

Skandal karara tepki yağdı

ABD Kongresi sözde 'soykırımı' tanıyan tasarıyı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.