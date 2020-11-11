Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Sağlık Bakanı Koca önerdi DSÖ kabul etti 2021 tüm dünyada Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edildi
GENEL SAĞLIK

2021 "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi

Sağlık Bakanı Koca önerdi DSÖ kabul etti: 2021 tüm dünyada 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021'i tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili "Sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının insanlık önünde onurlandırılması gerektiğine işaret eden Koca, "İçinde olduğumuz pandemi döneminde onların daima yapageldikleri herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca sağlık çalışanlarının toplumlar için giderek daha fazla önem ve sorumluluk taşıdığını, hizmetler daha geniş kitlelere ulaştıkça yüklerinin de arttığını belirtti.
Bakan Koca sağlık çalışanlarının toplumlar için giderek daha fazla önem ve sorumluluk taşıdığını, hizmetler daha geniş kitlelere ulaştıkça yüklerinin de arttığını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmek ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesini istemişti.

Üye ülkelerin tamamı destekledi

  • Bakan Koca'nın, 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdiği bu öneri, bugün yapılan 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi ve 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek birkaç ay ile ilgili açıklama: Zorlu geçecek
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek birkaç ay ile ilgili açıklama: Zorlu geçecek

"Yükleri giderek artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oturuma video konferans yöntemiyle katıldı. Sağlık çalışanlarının toplumlar için giderek daha fazla önem ve sorumluluk taşıdığını, hizmetler daha geniş kitlelere ulaştıkça yüklerinin de arttığını belirten Koca, kendilerine düşenin ise sağlık çalışanlarının üzerlerine düşen yükü hafifletmek ve yaptıkları fedakarlıkları layıkıyla ifade etmek olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı

"Bunu kültürün hafızasına yerleştirmeliyiz"

Sağlık çalışanlarının insanlık önünde onurlandırılması gerektiğine işaret eden Koca, "İçinde olduğumuz pandemi döneminde onların daima yapageldikleri herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
KORONAVİRÜS
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

"Öneri için gerekli adımlar atıldı"

  • Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele sürecindeki özverilerini göz önüne alarak 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerisini Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ilettiklerini hatırlatan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ve DSÖ Genel Merkezinin desteği, üye ülkeler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ortakların katkılarıyla önerinin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

"En büyük teşekkür sağlık çalışanlarına"

Destekleri için herkese teşekkür eden Bakan Fahrettin Koca, "En büyük teşekkürümüz ise sağlık çalışanlarınadır. Türkiye Cumhuriyeti ve şahsım adına Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Abone Ol Google News
Tablo giderek kötüleşiyor

Tablo giderek kötüleşiyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Vodafone Parkta maç başladı

Vodafone Park'ta
maç başladı

A Milli Takımımız hazırlık maçında Hırvatistan'la karşılaşıyor.
Türkiye ve Rusyadünyayı şekillendiriyor

Türkiye ve Rusya
dünyayı şekillendiriyor

Avrupa basınında Karabağ zaferi.
Biz kapalı kapılar <br>ardında iş yapmayız

Biz kapalı kapılar
ardında iş yapmayız

​AK Parti'den İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki.

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı.

Çay demleyerek kutladık

Çay demleyerek kutladık

​Dünya onları konuşuyor: İşe bisikletle gidip gelen iki milyarder Türk

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nahçıvan ve Azerbaycan arasında yol inşa edilecek.
Kiracı değil işgalci

Kiracı değil işgalci

​Badana bahanesiyle anahtarı alıp eve girdi bir türlü çıkmıyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.