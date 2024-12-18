Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
2025 “Dîvânü lugati’t-Türk” yılı olacak

2025 “Dîvânü lugati’t-Türk” yılı olacak

Kültür Sanat Servisi
04:0018/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dîvânü lugati’t-Türk”
Dîvânü lugati’t-Türk”

Türk dilinin en eski araştırmacısı olarak bilinen Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü lugati’t-Türk eseri UNESCO tarafından yıldönümleri listesine eklendi. 1074 yılında yazılan eser, 950. yazılış yıldönümü kapsamında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 2024-2025 yıldönümleri listesine alındı. Türk Kültür ve Miras Vakfı yaptığı açıklamada, Kaşgarlı Mahmud tarafından 11. yüzyılın ikinci yarısında, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla kaleme alınan ansiklopedik sözlük niteliğindeki Dîvânü lugāti’t-Türk eserinin listeye alındığını duyurdu.


SERGİ 2025 SONUNA KADAR DÜNYAYI GEZECEK

Açıklamada, kararın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın ortak teklifi, Macaristan, Moritanya, Fas, Katar ve Tacikistan’ın desteğiyle alındığı belirtildi. Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova konuya ilişkin, “Dîvânü lugati’t-Türk sadece bir sözlük değil, Türk dillerinin zenginliğinin, Türk geleneklerinin bilgeliğinin ve Türk kültürünün canlılığının özetidir. Dîvânü lugati’t-Türk’ün 950’nci yılının kutlanması sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda hızlı küreselleşme çağında somut olmayan Türk mirasını koruma çabalarını yoğunlaştırma çağrısıdır” yorumunu yaptı. Vakıf geçen ay Kırgızistan’daki Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında “Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu” sergisini açmıştı. Sergi, 2025 sonuna kadar Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gidecek.


#Divanü lugati't-Türk
#2025
#Türkçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nahl Suresi'nin temel konuları