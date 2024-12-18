2025 “Dîvânü lugati’t-Türk” yılı olacak

Türk dilinin en eski araştırmacısı olarak bilinen Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü lugati’t-Türk eseri UNESCO tarafından yıldönümleri listesine eklendi. 1074 yılında yazılan eser, 950. yazılış yıldönümü kapsamında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 2024-2025 yıldönümleri listesine alındı. Türk Kültür ve Miras Vakfı yaptığı açıklamada, Kaşgarlı Mahmud tarafından 11. yüzyılın ikinci yarısında, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla kaleme alınan ansiklopedik sözlük niteliğindeki Dîvânü lugāti’t-Türk eserinin listeye alındığını duyurdu.

Açıklamada, kararın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın ortak teklifi, Macaristan, Moritanya, Fas, Katar ve Tacikistan’ın desteğiyle alındığı belirtildi. Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova konuya ilişkin, “Dîvânü lugati’t-Türk sadece bir sözlük değil, Türk dillerinin zenginliğinin, Türk geleneklerinin bilgeliğinin ve Türk kültürünün canlılığının özetidir. Dîvânü lugati’t-Türk’ün 950’nci yılının kutlanması sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda hızlı küreselleşme çağında somut olmayan Türk mirasını koruma çabalarını yoğunlaştırma çağrısıdır” yorumunu yaptı. Vakıf geçen ay Kırgızistan’daki Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında “Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu” sergisini açmıştı. Sergi, 2025 sonuna kadar Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gidecek.