Muhlis Türkmen arşivi artık çevrimiçi

Garanti BBVA’nın kurduğu sanat markası Salt, 10 yıl önce vefat eden mimar ve eğitimci Muhlis Türkmen’in arşivini çevrimiçi erişime açtı. Kalebodur desteğiyle yürütülen Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında dijitalleştirilip kataloglanan koleksiyon, Muhlis Türkmen’in kişisel ve mesleki dokümanlarını içeriyor. Hayatının büyük bir kısmında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yapan Türkmen’in mimari projelerine dair çizim ve fotoğraflar, arşivin öne çıkanlarından. Detaylı inceleme için archives.saltresearch.org adresini ziyaret edebilirsiniz.