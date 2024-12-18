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“Rafadan Tayfa: Kapadokya” 27 Aralık’ta vizyonda

“Rafadan Tayfa: Kapadokya” 27 Aralık’ta vizyonda

04:0018/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Rafadan Tayfa
Rafadan Tayfa

TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa: Kapadokya” animasyon filmi, 27 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak. Yapım, Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanları; Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in Kapadokya’da yaşadığı maceraları işliyor. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını İsmail Fidan üstlenirken, senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı. Serinin bir önceki filmi “Rafadan Tayfa: Hayrimatör” 3 milyona yakın izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen sinema filmi oldu. Filmin konusu kısaca şöyle: Rafadan Tayfa, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek ‘Kapadokya Bilmece Avı’ etkinliği için Nevşehir’e gider. Gizli bir çömleği arayan ajanla karşılaşan Hayri bir anda ajanların hedefi olur.


#Rafadan Tayfa
#Kapadokya
#vizyon

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