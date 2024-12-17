Meryem’in hikâyesi dosttan miras kaldı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “5. Esenler Film Festivali” bu akşam sona erecek. Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılım’ın destekleriyle düzenlenen festival, ünlü yönetmenleri, ödüllü yapımları, ulusal ve uluslararası sanatçılarla sinema profesyonellerini bir araya getiriyor. Azerbaycan’ın önemli yönetmenlerinden Elçin Musaoğlu, üçüncü uzun metraj filmi “Meryem”in İstanbul prömiyerini 5. Esenler Film Festivali’nde yaptı. Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’ndaki gala sonrası konuşan Musaoğlu, her filminin bir sancı ile başladığını, bu filmin hikayesinin ise diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Musaoğlu, filmin hikâyesini yakın bir dostunun kaleme aldığını belirterek, “Bir adamla tanıştım o da Azerbaycanlı. Çok meraklı bir adam. ‘Nebat’ filmini çekmiştim, Uluslararası Fecr Film Festivali’ndeydik. İsmi Ferdat Rastkar. Onun bir baba kız hikâyesi vardı. ‘Senaryo yazmama yardımcı olur musun’ dedi. ‘Tabii’ dedim ve birlikte yazmaya başladık. O vefat edince benim başka hikâyelerim vardı. Buradan yola çıktım ve Suat (Köçer) da benim çok sevdiğim dostum, onunla konuştum, filmi çektik. Bu filmde benim kendi içimde bir sır var. Bu filmi sevdirecek olan bir şey varsa içinde sakladığı sırdır” dedi. Suat Köçer ise “Elçin hoca, ‘Meryem’den, hikâyesinden bahsetti ve birlikte çalışmak istediğini söyledi. Ben Antalya’da da aynı cevabı verdim. ‘Allah derim’ dedim. Ne düşünebilirdim ki, Elçin Musaoğlu bana teklif getirmiş” diye konuştu. Dr. Kadir Topbaş KSM’de düzenlenen festivalin son gününde ise 13.30’da “Yarışma Dışı Kısa Film Seçkisi” başlığında film gösterimi yapılacak.