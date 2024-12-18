“Bir Koleksiyoner Hikayesi” 30 Mart’ta sona erecek

Koleksiyoner Mustafa Taviloğlu’nun 52 yıllık birikimi, eylül ayında “Bir Koleksiyoner Hikayesi” sergisinin süresi uzatıldı. İstanbul’un yedi farklı kültür mekanındaki sergi, 30 Mart 2025’e kadar ziyarete açık olacak ve iki mekanı değişecek. Daha önce Artİstanbul Feshane’de sergilenen eserler, 7 Ocak 2025’ten itibaren The Ritz-Carlton Residences Istanbul B Blok’ta izlenebilecek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserler ise 10 Ocak 2025’ten itibaren Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta ziyarete açık olacak. 21 Eylül’den bu yana 120 bin kişinin ziyaret ettiği ve ücretsiz sergilerde, 903 sanatçının iki bin 438 eseri yer alıyor.