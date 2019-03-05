Hayat 23 günde iki beden zayıfladı
GENEL SAĞLIK

23 günde iki beden zayıfladı

23 günde iki beden zayıfladı

Antalya'da Geleneksel Tıp ve Akupunktur Uzmanı Dr. Dündar Kaçar'ın uyguladığı akupunkturla 23 günde 2 beden zayıflayan 45 yaşındaki Berna Karagözoğlu, 69,6 kilodan 62,5 kiloya indi.

Haber Merkezi DHA
Berna Karagözoğlu, 69,6 kilodan 62,5 kiloya indi.
Berna Karagözoğlu, 69,6 kilodan 62,5 kiloya indi.

Daha önce diyet ve sporla kilo vermek istediğini ama başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen bir çocuk annesi Berna Karagözoğlu, 69,6 kiloyla başvurduğu akupunktur yöntemi sayesinde, 23 gün sonunda 62,5 kiloya indiğini ifade etti.

Daha önce diyet ve sporla kilo vermeyi denediğini, ancak çabalarının hep başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Karagözoğlu, "23 günlük süreçte olması cazipti. 23 günde 7 kilo vermek çok güzeldi. Hem de mutlu olarak, stressiz. 42 bedenden 38 bedene indim. Buradaki en önemli nokta yemediğim halde mutlu olmam" diye konuştu.

Kilo vermek yemek yemekten daha büyük bir haz

Hayatında çok fazla kilo problemi yaşamadığını, son 2 yıldır kilosundan rahatsız olduğunu ve 10 kilo fazlalığı bulunduğunu belirten Berna Karagözoğlu, akupunkturda diyet ve egzersiz yapmasına rağmen enerjisinin hiç düşmemesinin, mutlu ve keyifli olmasının çok güzel olduğunu söyledi. Karagözoğlu, “Kilo verdiğimi görmek, yemek yemekten daha büyük bir hazdı" dedi.

10 seansta 9 kilo kaybı

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Geleneksel Tıp ve Akupunktur Uzmanı Dr. Dündar Kaçar, kilo verme hastalarında 10 seanslık akupunktur kürü uyguladıklarını kaydetti. Hastayı ilk 8 seansta her gün iğnelediklerini anlatan Dr. Kaçar, “Sonra da birer haftalık kalıcı iğnelerle 10 seansı tamamlıyoruz. 23 gün içerisinde bir kür tamamlanmış oluyor. Bu kürde hastalara yaşına ve kliniğine uygun şekilde diyet programı ve kalori yaktıracak egzersiz programı veriyoruz. Eğer hasta kilo vermeye karar vermişse, diyet programına uymuşsa, egzersizlerini düzenli yapmışsa genellikle minimum 5, maksimum 8-9 kilo arasında kilo kaybı olabiliyor" dedi.

REKLAM

Akupunturun püf noktaları

Kendisine başvuran hastaların “Diyet ve egzersizle zaten kilo verilebilir akupunktur bu durumda nasıl etkili" sorusuyla karşılaştığını belirten Dr. Kaçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Hastalar tabii ki kendi başlarına da kilo verebilir. Akupunkturun faydası, diyet yaparken anksiyetenin olmaması. Tokluk merkezine uyaran gönderiyoruz, hasta kendisini tok zannediyor. Egzersiz yaparken de ağrı tedavisi yaptığımız için ağrı olmuyor. Kilolu bir insan her gün yürüdüğünde belli bir süreden sonra ağrıları oluyor. İşte akupunktur burada devreye gidiyor. Püf noktası bu" dedi.

Tesadüfen buldu zengin olmaya çalışıyor
HAYAT
Tesadüfen buldu zengin olmaya çalışıyor

Isıtıldığında zehir saçıyorlar
HAYAT
Isıtıldığında zehir saçıyorlar

Sosyal medya panik atak yapıyor
HAYAT
Sosyal medya panik atak yapıyor
Yeni Arap Baharı yolda

Yeni Arap Baharı yolda

​ABD'li gazete Washington Post'ta dikkati çeken makale.
Trump kendisiyle çelişiyor

Trump kendisiyle çelişiyor

​Bakan Pekcan'dan ABD'nin Türkiye kararına tepki.
Yaya geçitlerine yeni düzenleme

Yaya geçitlerine yeni düzenleme

​Yayaya yol vermem, basar geçerim dönemi bitecek.
Okula başlamayaşı değişiyor

Okula başlamayaşı değişiyor

Bakan Selçuk: Yeni düzenleme üzerine çalışıyoruz.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

​Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar.
3 ayda3üncü otelini sattı

3 ayda3üncü otelini sattı

​Alman turizm devine satışına onay çıktı.
100 dolara satışta

100 dolara satışta

​Çin'in yeni akıllı telefonu bütçe dostu olacak.

Anında karşılık verdik

Anında karşılık verdik

​MSB: Teröristler Tel Rıfat'ta taciz ateşi açtı.
Göreve hazırım

Göreve hazırım

G.Saray'ın eski futbolcusu TFF Başkanlığına talip.
Nefes kesti

Nefes kesti

​Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatı devam ediyor.
Teröristi yakalat ödülü kap

Teröristi yakalat ödülü kap

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
Türkiyeyi çıkartmak istiyor

Türkiyeyi çıkartmak istiyor

​Trump mektup gönderdi: Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi var.
İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

​Mardin'de tarihi mescidin kalıntıları bulundu.
Solucan gübresi için memurluğu bıraktı

Solucan gübresi için memurluğu bıraktı

​Her şeyi geride bırakıp girişimciliğe başladı.
Gelince ilk ben yapacağım

Gelince ilk ben yapacağım

Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi: Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.