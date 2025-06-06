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29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor

29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor

13:586/06/2025, Cuma
AA
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29 yıllık usta serüvenini anlattı.
29 yıllık usta serüvenini anlattı.

74 yaşındaki ahşap ustası Özgür Zabu 29 yıldır ahşap yakma sanatıyla ilgileniyor. Genç nesle de örnek olan usta, sorularını tek tek yanıtlıyor.

Tekirdağ'da 74 yaşındaki ahşap ustası Özgür Zabu, 29 yıldır ahşap yakma sanatıyla eserler ortaya koyuyor. 1996 yılında emekli olan Zabu, resme ilgisi dolayısıyla ahşap yakma sanatını araştırmaya başladı. Çeşitli videolar izleyerek kendisini geliştiren Zabu, aldığı ahşap yakma cihazıyla evinin altında oluşturduğu atölyede çalışmalara başladı. Zabu, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Dede Korkut, yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan hallaç, "Saz çalan Kırgız Türk'ü" temalı eserler başta olmak üzere 70 parça eserinde Türk gelenek ve göreneklerini anlatıyor. Zabu, Türk gelenek ve göreneklerini 29 yıldır gelecek nesillere eserlerinde anlatmaya çalıştığını söyledi. Çalışmalarıyla eğitim almadan kendisini geliştirdiğini aktaran Zabu, kişisel sergi açarak eserlerini daha çok kişiye tanıtmak istediğini belirtti.

Danışan gençlere yardımcı oluyor

Zabu, gelecek nesillere Türk tarihini en iyi şekilde anlatmaya çalıştığını belirterek, "Ben gençlerimize örnek olmak istiyorum, onlara faydamız olsun neymişiz ve ne olmuşuz, bunları bilsinler diye kendime göre bir yol çizdim" dedi. Zabu, mahallede zaman zaman çocuk ve gençlerde bir araya gelerek, eserlerinde yer verdiği görselleri anlattığını ifade etti. Gençlerin kendisine her konuda danıştığını, onlara yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Zabu, "Gençlerimize ahşap yakma sanatıyla gelenek ve göreneklerimizi anlatıyorum. Her konuda gelerek bana danışırlar. Onların sesini duymak beni mutlu ediyor. Gençler geliyor ve 'bu nedir?' diye soruyor. Hallacın ne işe yaradığını, bunun ne yaptığını anlatıyorum. Onlar da mutlu oluyor ve seviniyor" diye konuştu.Zabu, çalışmalarını yakın çevresine uygun fiyatla sattığını, ticari amacının olmadığını söyledi.


#Ahşap ustası
#ahşap yakma sanatı
#Özgür Zabu
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