32 kiloluk kadın görenleri hayrete düşürüyor

Anoreksiya hastası olan kadın, düzenli beslenme ve egzersiz ile sağlığına kavuştu.

22 yaşındaki Emelle Lewis, yıllarca kilolu ve çirkin bir kız olduğuna inandı. Girdiği diyetler yüzünden7 defa hastaneye kaldırılmak zorunda kalan Emelle, 32 kiloya kadar düştü.

Arkadaşlarının kendisini sürekli kilolu bulduğunu düşünen Lewis, spor yapıp yemek yemeyi kesince de ancak çocuk kıyafetleri giyebilecek duruma kadar geldi. Sadece pirinç kekleri ve salata yiyerek hayatte kalmaya çalışan Emelle, hastanelik olduğunda bile tedaviyi reddetti.

"Ben hasta olduğumda, benim için gerçekten yanlış bir şey olduğuna inanmadım. Gerçekten o ağırlığı koruyabileceğime ve hala normal bir hayat yaşayacağıma inandım. Yeme bozukluğumdan kurtulmak istemiyordum."

Instagram hesaplarını takip ederek sağlığına kavuştu

Emelle için dönüm noktası, Instagram'daki kurtarma hesaplarını izlemeye başlaması oldu. "Bir gün yataktan kalktığında gerçekten ölüyormuşum gibi hissettim" diyen Emelle, hayatta hiçbir amacına ulaşamadığını fark edince harekete geçmeye karar vermiş.

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İyileşme hikayelerinin olduğu Instagram hesaplarını takip etmeye başlayınca diğer insanlardan ilham alarak spora ve dengeli beslenebileceği bir diyete başlamış. Genç kadın şimdi 54 kilo. Ağırlık çalışmalarının kendisine çok faydası olduğunu ve artık çok mutlu olduğunu söylüyor.