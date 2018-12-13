Hayat 5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildi iddiası
GENEL SAĞLIK

5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildi iddiası

İzmir'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı olmak için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği ileri sürüldü. Küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, ailesi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

IHA
Durumu ağır olan çocuk, İzmir Ege Üniversitesi Fakültesine sevk edildi.
Durumu ağır olan çocuk, İzmir Ege Üniversitesi Fakültesine sevk edildi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde göz ameliyatı olmak için hastaneye giden 5 buçuk yaşındaki Ege’ye, iddialara göre anestezi sırasında oksijen yerine azot verildi. Küçük çocuk yaşam savaşı verirken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü konu hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü göz ameliyatı için Torbalı Devlet Hastanesine giden 5 buçuk yaşındaki Ege Avcı ameliyata alındı. 5 buçuk yaşındaki Avcı’ya, iddialara göre oksijen yerine azot verildi. Çocuğun durumu daha sonra ise ağırlaştı. Kalbi duran küçük çocuk, daha sonra yeniden hayata döndürüldü. Durumu ağır olan çocuk, apar topar İzmir Ege Üniversitesi Fakültesine sevk edildi. Küçücük çocuğun yoğum bakım servisinde ölüm kalım mücadelesinin devam ettiği belirtildi.

Aile şikayetçi oldu

Anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı, yaşananlar nedeniyle Torbalı Adliyesine giderek şikayetçi oldu. Acılı anne İpek Yeşilçam, "Çocuğumu hastaneye getirdik. Ameliyat öncesi yanlış giden bir durum oldu, çocuğum fenalaştı. Daha sonra apar topar İzmir’e sevk edildi. Ortada bir ihmal var. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım. Sorumlular bulunup adalet karşısında hesap versinler. Çocuğum şu an yoğun bakımda acı çekiyor. Herkesin duasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatıldı

İhmal iddiasından dolayı Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şenol Topçu da açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaydan dolayı kendilerinin de üzgün olduğunu belirten Op. Dr. Topçu, "Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için tedavi sürüyor. Yakından takip ediyoruz. Bu konuda aileyi de bilgilendiriyoruz. Çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Adli makamlara durumu ilettik. Bir ihmal veya kusuru olan firma çalışanı ya da bizim çalışanımız varsa gereği yapılacaktır. Bütün imkanlarımızla çocuğumuzun yanında olacağız" diye konuştu.

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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında geniş bir çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve iddiaların araştırıldığını duyurdu.

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