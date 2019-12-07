Hayat 5 yaşındaki çocuğa aynı anda açık kalp ameliyatı ve karaciğer nakli yaptılar
GENEL SAĞLIK

5 yaşındaki çocuğa aynı anda açık kalp ameliyatı ve karaciğer nakli yaptılar

Türkiye'de tıp eğitimi alan Azerbaycanlı cerrahlar Mahmudov ve Kazımi, aynı seansta 5 yaşındaki çocuğa açık kalp ameliyatı ve karaciğer nakli gerçekleştirdi. Karaciğer naklini gerçekleştiren doktor Kazımi, ameliyatın başarılı geçtiğini kaydederken Mahmudov da gerçekleştirdikleri ameliyatın dünyada bir ilk olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycanlı cerrahlar Mahmudov ve Kazımi
Azerbaycanlı cerrahlar Mahmudov ve Kazımi

Türkiye mezunu Azerbaycanlı cerrahlar Reşat Mahmudov ve Mircelal Kazımi, aynı seansta 5 yaşındaki çocuğa açık kalp ameliyatı ve karaciğer nakli gerçekleştirerek hem hastanın hayatını kurtardı hem de dünyada ilke imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Orta Asya Türk cumhuriyetleri için başlattığı Büyük Öğrenci Projesi'yle Türkiye'de okuma fırsatı bulan öğrenciler, bugün ülkelerinde çeşitli sektörlerde hizmet veriyor.

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Türkiye'de eğitim aldılar

Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye'ye öğrenci gönderen ülkelerin başında bulunan Azerbaycan'da, devlet bursu ile Türk üniversitelerinde eğitim gören mezunlar kamuda ve özel sektörde önemli mevkilerde görev yapıyor.

1992 'de başlatılan ''Büyük Öğrenci Projesi'' kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesinde tıp eğitimi alan Azerbaycanlı kalp damar cerrahı Reşat Mahmudov ile yine Türkiye'de Ege Üniversitesinde organ nakli konusunda uzmanlık eğitimi alan Mircelal Kazımi Azerbaycan'da gerçekleştirdikleri başarılı ameliyatlarla kendilerinden söz ettiriyorlar.

8 binin üzerinde açık kalp ameliyatı yaptı

Bugüne kadar 8 binin üzerinde açık kalp ameliyatı yapan Mahmudov ile 500 organ nakli ameliyatı gerçekleştiren Kazımi, son yaptıkları ameliyatla 5 yaşındaki bir hastanın hayatını kurtardı.

Bakü'deki Merkezi Gümrük Hastanesi'nde yapılan ameliyatta, aynı seansta hep hastanın tıkalı damarları değiştirildi hem de amcasından alınan karaciğer hastaya nakledildi.

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Ameliyat, dünyada bir ilk

Karaciğer naklini gerçekleştiren doktor Kazımi, ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti.

Hastanın kendilerine "familyal hiperlipidemi" tanısıyla başvurduğunu ve karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kazımi, "Ameliyat için hazırlıklar yapıldığında kalbe giden damarlarının yüzde 90 tıkalı olduğu anlaşıldı. Bu karaciğer nakli için çok sıkıntılıydı. Hastayı ameliyatta kaybette riski vardı. Risk çok yüksekti. Kalp damar cerrahlarıyla yaptığımız toplantıda hastaya aynı seansta kalp damarlarının değiştirilmesi ve karaciğer nakli yapılmasına karar verdik. İlk önce koroner bypass, sonra karaciğer nakli yapıldı" bilgisini verdi.

Hastanın durumunun iyi olduğunu ve tedavisine evinde devam ettiğini bildiren Kazımi, "Ameliyat sonrası yaptığımız literatür taramasında çocuk hastaya aynı seansta hem açık kalp ameliyatı hem de karaciğer nakli yapıldığı bir vakaya rastlamadık. Gerçekleştirdiğimiz ameliyat, çocuk hastaya aynı seansta hem açık kalp ameliyatı hem de karaciğer nakli yapılması açısından bir ilk." diye konuştu.

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  • Bu aynı zamanda Türkiye'nin de başarısı
  • Mahmudov da gerçekleştirdikleri ameliyatın dünyada bir ilk olduğunu belirterek, başarılarına neden olan hocalarını saygıyla andığını ifade etti.
  • Kardeş Türkiye'nin sadece manevi olarak değil bütün değerleriyle her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Mahmudov, "Bu ameliyat sadece bölge adına değil, dünya adına bir yenilik oldu. Çünkü çocuk hastaya kalp ameliyatı ve karaciğer naklinin aynı anda yapılması dünya literatüründe yok. Bununla sadece Azerbaycan tıp sektörü değil, Türkiye'deki bütün hocalarımız gurur duyabilir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de başarısı" şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir", Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözlerine atıfta bulunan Mahmudov, "Bu düşünceyle, daha güzel işler için daha yapacak çok işimiz var. Azerbaycan ve Türkiye'nin ebedi kardeşliği, yeni başarılar için bize yeni yollar açacaktır" dedi.

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