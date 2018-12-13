Hayat 8 paket lavabo açıcı gözlerini kör etmişti nakil oldu
GENEL SAĞLIK

8 paket lavabo açıcı gözlerini kör etmişti nakil oldu

İzmir’de, 2016 yılında evindeki lavaboyu açmak için çok sayıda kimyasal lavabo açacağını aynı anda kullanan 32 yaşındaki bir adam, yoğun kimyasalların kanar suyla temas etmesiyle ağır yaralandı. Patlamanın gözlerinde meydana getirdiği ağır yanık nedeniyle görme duyusunu bir gözünde tamamen, diğer gözünde büyük oranda kaybeden İbrahim Kösem, kornea nakliyle iki yıl sonra yeniden görmeye başladı.

IHA
Çok sayıda lavabo açacağını aynı anda kullandığı için kör olan adam, yeniden sağlığına kavuştu.
Çok sayıda lavabo açacağını aynı anda kullandığı için kör olan adam, yeniden sağlığına kavuştu.

Özel bir firmada eğitim ve gelişim uzmanı olarak çalışan İbrahim Kösem (32), 2016 yılında evindeki lavaboyu açmak için çok sayıda lavabo açıcıyı aynı anda kullandı. Yoğun kimyasalın kaynar suyla temasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanan İbrahim Kösem, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yanık tedavisi tamamlanan Kösem, patlamanın gözlerinde meydana getirdiği ağır yanık nedeniyle görme duyusunu bir gözünde tamamen, diğer gözünde büyük oranda yitirdi.

Kadavradan kornea nakledildi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Prof. Dr. Halil Ateş ve Op. Dr. Özlem Barut Selver ve ekibi tarafından tedaviye alınan Kösem’e iki yıl içerisinde kornea kök hücre nakli, katarakt, göz tansiyonu gibi operasyonlar gerçekleştirildi. Son olarak kadavradan alınan korneanın nakledildiği Kösem, Dünya Engelliler Günü’nde geçirdiği ameliyatla yeniden görmeye başladı.

8 paket lavabo açıcıyı aynı anda kullandı

Operasyon konusunda bilgi veren Prof. Dr. Eğrilmez, "Kimyasal yanıklar, göz yaralanmalarının en talihsiz olanlarından ve hem iş hem de ev kazaları ile nadir sayılmayacak sıklıkta kimyasal yanık olgusuyla karşılıyoruz. İbrahim Kösem, eğitimli biri olmakla birlikte, cahilce bir yaklaşım sergileyerek, aynı anda 8 paket lavabo açıcıyı kullanınca bir patlama ortaya çıkmış. Sağ gözünde görmesinin tümünü kaybettiren, sol gözünde sadece ışık hissinin kalmasına neden olan ağır bir yanık ile bize başvurdu. Katarakt, göz tansiyonu, babasından kornea kök hücresi nakli ve kadavradan kornea nakli ameliyatları ile tek görme umudu olan sol gözünü kurtarmayı hedefledik" şeklinde konuştu.

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Kornea bağışında özel şart gerekmiyor

Kornea naklinin önemine değinen Prof. Dr. Eğrilmez, "Türkiye’de her yıl 380 bin kişi yaşamını yitiriyor; doku uyumu, kan grubu uyumu, beyin ölümü gibi özel şart gerektirmeyen kornea vericiliği için, bu 380 bin kişinin sadece yüzde biri cenaze toprağa defnedilmeden önce kornealarını bağışlasa; ülkemizde bir tek kişi, bir tek saniye kornea beklemiyor olacak. Kornea, gözü saate benzetecek olursa, saatin camı gibi düşünebileceğimiz bir doku. Kendisi görünmeyen; ama gözü gördüren yarım milimetre kalınlıkta bir zar. Kornea bağışlandığında sadece bu doku alınıyor, gözler yerinde kalıyor" dedi.

21 aydır yoğun tedavi görüyor

Henüz 5 aylık evli iken kazayı geçirdiğini belirten İbrahim Kösem ise organ bağışı ile hayata yeniden başladığını dile getirdi. Çok sayıda lavabo açıcıyı tıkanan lavaboda kullandığını ve patlamanın yaşandığını belirten Kösem, "Patlama sonucunda yüzümde, kafamda ve vücudumda ve özellikle gözlerimde ağır yanıklar oluştu. Bunun sonucunda görme yetimi tamamıyla kaybettim. Sadece ışığı seçebiliyordum. Ege Üniversitesine acil olarak yatışım gerçekleşti. Burada, 21 aydır yoğun bir tedavi altındayım. Prof. Dr. Sayın Sait Eğrilmez, Uzm. Dr. Özlem Barut Selver ve ekibi sayesinde ve diğer hocaların da yardımlarıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kornea nakli oldum. Bu nakil ile dünyadaki bir görme engelli, görme duyusuna kavuşmuş oldu. Öncelikle katarak, glokom ameliyatları ve son olarak kornea nakli vasıtasıyla ile şu anda normal şekilde görebiliyorum, gezebiliyorum ve çevremi tanıyabiliyorum. İlerleyen dönemde görme oranım daha da artacak, bu henüz ilk günüm" şeklinde konuştu.

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Herkes organ bağışında bulunsun

Organ bağışı sayesinde hayata yeniden başladığını vurgulayan Kösem, şöyle konuştu:

  • "Herkesi organ nakline davet ediyorum. Toprak olacak küçücük, ince ve kendisi görünmeyen, saydam bir zarı bağışlamak, karanlık dünyalara dev bir ışık oluyor. İnsanlarımız mutlaka organ nakline dair bilgi sahibi olmalı. Bilgisi olanın hevesi de olacaktır. Herkesin çok kısa bir vaktini ayırarak organ bağışı formu doldurmasını rica ediyorum; çünkü bizim gibi insanlara tekrar yaşam hakkı veriyorsunuz ve biz bu dünyayı tekrar görebiliyoruz. Ne kadar büyük bir felaket yaşamış olsak da, sağlığımızı yeniden kazanarak gerçekten mutlu olabiliyoruz. Bu olay yaşandığında biz 5 buçuk aylık evliydik. Eşim ve ailemiz hiç bir zaman desteğini esirgemedi. Hep beraber hocalarımızla birlikte amacımıza kenetlendik ve kornea nakli sayesinde, gerçek hayata geri döndük. Herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum."

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