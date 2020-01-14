81 ile 'acele durdurun' talimatı gönderilmişti: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni anestezi ilacı açıklaması Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndererekk, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat vermişti. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 14 Ocak 2020, 07:14 Son Güncelleme: 14 Ocak 2020, 07:18 AA