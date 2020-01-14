Hayat 81 ile acele durdurun talimatı gönderilmişti Sağlık Bakanlığından yeni anestezi ilacı açıklaması
GENEL SAĞLIK

81 ile 'acele durdurun' talimatı gönderilmişti: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni anestezi ilacı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndererekk, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat vermişti. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, propofol etken maddeli anestezi ilaçlarının bazı serilerinin piyasadan çekilmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyuruların ilan edildiği belirtildi.

TÜM SEYRİ TAKİP EDİLMEKTEDİR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda il sağlık müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak, İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. İlaç Takip Sistemi ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyri takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır."

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Kullanımını durdurun
HAYAT
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Kullanımını durdurun
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Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndererekk, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat vermişti. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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