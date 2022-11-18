Hayat AB Komisyonu 2 milyon doz maymun çiçeği aşısı aldığını açıkladı
GENEL SAĞLIK

AB Komisyonu 2 milyon doz maymun çiçeği aşısı aldığını açıkladı

Avrupa Birliği Komisyonu, ilk teslimatının 2023'ün ikinci yarısında gerçekleştirileceği 2 milyon maymun çiçeği aşısının satın alınıp garanti altına alındığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
AB Komisyonu 2 milyon doz maymun çiçeği aşısı aldığını açıkladı
AB Komisyonu aşıların alındığını duyurdu

Avrupa Birliği’nin yürütme organı AB Komisyonu, 2023 ve 2024 boyunca 2 milyon doza kadar maymun çiçeği aşısı temini için Bavarian Nordic şirketi ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Aşıların ilk tesliminin 2023’ün ikinci yarısında yapılacağı belirtilerek maymun çiçeği hastalığının Avrupa’da bir salgına dönüşmemesi için önlem alındığı vurgulandı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün yayınladığı küresel rapora göre, Ocak 2022’den itibaren 110 ülkeden laboratuvar testli 80 bin 221 maymun çiçeği vakası rapor edildi. Hastalıktan 52 kişi yaşamını kaybetti. DSÖ açıklamasında “13 Mayıs 2022'den bu yana vakaların yüksek bir oranı, daha önce belgelenmiş maymun çiçeği bulaşmasının olmadığı ülkelerden bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.
DSÖ, maymun çiçeği salgının küresel riskini ‘orta’ olarak değerlendirdi ancak Amerika kıtalarındaki riskin ‘yüksek’ olduğunu vurguladı. Afrika Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi, Avrupa Bölgesi ve Güneydoğu Asya Bölgesi'nde riskin ‘orta’ olduğu belirtildi. DSÖ, Batı Pasifik Bölgesi'ndeki riski ise ‘düşük’ olarak belirledi.

ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü
DÜNYA
ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü

CDC uyardı: AIDS ve maymun çiçeği birlikte ölümcül olabilir
FOTOĞRAF 10
Title
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu’nda yayınlanan yeni araştırma, maymun çiçeği komplikasyonları ile hastaneye yatırılan 57 hastanın klinik vaka verilerini inceledi. Hastaların yüzde 82sinde AIDS hastalığına neden olan HIV enfeksiyonu olduğunu buldu.
Title
CDC’nin maymun çiçeğinden sorumlu yetkilisi Dr. Jonathan Mermin, “Maymun çiçeği ve HIV birleşince trajik sonuçlar ortaya çıkıyor. Maymun çiçeğine hastalığının HIVin önlenmesi halk sağlığı için oldukça önemli” dedi.
Title
HASTALARIN ÇOĞU ERKEKTİDiğer taraftan, araştırmada incelenen hastaların yüzde 95inin erkek ve yüzde 68inin ise siyahi olduğu belirtildi. Hastalardan 17si yoğun bakım ünitesine kaldırılırken 12si hayatını kaybetti.
Title
Raporda, “Maymun çiçeği bu vakaların beşte birinde doğrudan ölüm nedeni veya katkıda bulunan bir durumdu. Meydana gelen ölümler, maymun çiçeğinin nedensel mi yoksa katkıda bulunan bir faktör mü olduğunu belirlemek için araştırılıyor” denildi.
Title
TEDAVİYE ERKEN BAŞLAMAK OLDUKÇA ÖNEMLİMermin, çalışmanın bulguları ışığında sağlık yetkililerin maymun çiçeği hastalığının Tpoxx gibi ilaçlarla tedavisine erken başlamasını (test sonuçlarından önce ve semptomlar kötüleşmeden önce) tavsiye etti.
Title
Bununla birlikte, Tpoxx veya tecovirimat, damar içi enjeksiyon veya oral hap olarak alınabilen maymun çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaca deniliyor.
Title
İlacın CDC tarafından maymun çiçeği hastalığına karşı kullanım henüz onaylanmadı. Ancak CDC ilacı ABD Stratejik Ulusal Stok’tan temin ettiğini aktardı.
Title
Araştırmacılar ayrıca raporda, HIV ve maymun çiçeği olan hastaların da antiretroviral tedavi almaları gerektiğini bildirdi. Antiretroviral tedavi bir kişinin vücudundaki HIV virüsünün miktarını saptanamayan seviyelere kadar bastırıyor.
Title
DÜNYADAKİ VAKA SAYISI 76 BİN 500Ü GEÇTİÖte yandan, tüm dünyada bildirilen maymun çiçeği vakalarının sayısı 76 bin 500’ü geçti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre 25 Ekim 2022 itibariyle, 29 ABAEA ülkesinden 20 bin 675 onaylanmış MPX vakası rapor edildi. Üç Batı Balkan ülkesi ve Türkiyeden toplam 51 vaka bildirildi.
Title
Salgının başlangıcından bu yana en çok vaka bildiren beş ülke is şu şekilde sıralandı:İspanya: 7 bin 317Fransa: 4 bin 84Almanya: 3 bin 662 Hollanda: bin 232Portekiz: 932
CDC uyardı: AIDS ve maymun çiçeği birlikte ölümcül olabilir
Maymun çiçeğinin tedavi edilmemiş AIDS'li hastalar gibi bağışıklığı ciddi şekilde baskılanmış kişilerde "yıkıcı sonuçlara" sahip olabileceğini açıkladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri uzmanları, bu nedenle maymun çiçeği hastalığında erken tedavinin büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.
Görünce şaştı kaldı

Görünce şaştı kaldı

​Doğada nadir bulunuyor: Bir anda oltasına takıldı.
TürkiyeninAfrikadaki Kardeş eli

Türkiye'nin
Afrika'daki 'Kardeş eli'

Sierra Leone'ye 4 kalıcı eser inşa edildi.
İkiyüzlülüğünü hep görüyoruz

Bakan Çavuşoğlu'ndan dış basının tepki çeken haberine sert yanıt.

​'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yeri başvuru sayısı açıklandı.

​Yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

​Cumhurbaşkanı, tahıl anlaşmasındaki tutumu için Putin'e teşekkür etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.