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Acılı ama lezzetli hikaye

Acılı ama lezzetli hikaye

04:0026/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
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Hüseyin Özer
Hüseyin Özer

Michelin Yıldızı alan ilk ve tek Türk, doktora almış tek şef olan İngiltere’de açtığı restoranla kraliyet ailesi ve İngiliz asilzadelerini doyuran Dr. Şef Hüseyin Özer’in hayatını konu alan belgeseli “Husin” acı ama lezzetli bir başarı hikayesi aslında. Hüseyin Özer, "Beni Türkiye yetiştirdi" diyor.

İngiltere yayın kuruluşlarında “Müthiş Türk” diyerek haberi yapılan Tokat doğumlu Dr. Şef Hüseyin Özer’in hayatını konu alan Husin Belgesel filmi zorlu ama lezzetli bir başarı hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

Sokak çocukluğundan İngiltere kraliyet ailesine Türk yemeklerini yapan ünlü bir şefe dönüşen Hüseyin Özer’in enteresan hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel filmi, Londra’dan sonra Türkiye’de gösterildi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Erol Koçan’ın üstlendiği Hüseyin Özer’in çocukluğundan itibaren dünyanın en ünlü şefliğine kadar yolculunu konu alan Husin’in hayak hikayesi ilham verici.


Gençlere örnek oldu

Hüseyin Özen’in hayat hikayesini 13 yaşında duyduğunu dile getiren Erol Koçan, “Hüseyin Özen’in hayat hikayesini ilk duyduğumda bunu hikayesini yazmalıyım dedim. Filmde Hüseyin beyin çocukluğunda şimdiki haline kadar her şeyi işledik. Londra daki terör örgütüne karşı verdiği mücadeleden çocukluğunda yaşadığı travmalara kadar her konuyu incelikle araştırarak çektik. Bu hikâye yeni jenerasyona örnek olmalı. Gençlere bu hayatla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini göstermek istedik” dedi. Başarılı yönetmen İstanbul’un ardından Tokat Erbaa ve Ankara galaları da yapacaklarını söyledi.


Yoksul bir çocukluk geçirdi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 1949 yılında dünyaya gelen Hüseyin Özer, çocuk yaşta yoksulluk ve eğitimsizlikle mücadele etti. Ailesiz büyüyen Özer, küçük yaşlardan itibaren hayatın zorluklarını göğüsledi. Türkiye’deki zor günlerinin ardından 21 yaşında İngiltere’ye giden Özer, bir kebapçıda başladığı kariyerini bugün uluslararası bir başarıya dönüştürdü.

Türk mutfağının Londra’daki en güçlü temsilcilerinden biri olan Özer, kurduğu “Sofra” restoranlarıyla Michelin yıldızına ulaşarak, Türk lezzetlerini dünya mutfak sahnesine taşıdı. “HUSİN” adlı belgesel, bu mücadele dolu hayat hikayesini tüm yönleriyle izleyiciye aktarıyor.


Kraliyet ailesi yemeklerimi çok sever

Cesur kişiliği ile bilinen verdiği mücadeleyle tam bir hayat dersi sunan Hüseyin Özen, “Beni Türkiye yetiştirdi ve Türkiye’yi yurtdışında en yüce şekilde temsil etmeliyim diyerek yola çıktım “dedi. Yaptığı yemeklerle yediden yetmişe herkesin damak tadında şölen yaşatan Özen, “Kraliyet ailesi benim yemeklerimi çok sever. Ben de onlara özel sunum hazırlarım. Benim de onlara saygım sonsuzdur” diye konuştu.


#Hüseyin Özer
#Husin
#yemek

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