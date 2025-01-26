Mısır Anadolu'dan dünyaya yayıldı

Kış geceleri ve sinema salonlarının vazgeçilmez lezzeti mısırın bir zamanlar ‘Türk buğdayı’ diye adlandırıldığını biliyor muydunuz? Evet Avrupalılar tıpkı balkabağı ve hindi gibi mısırla da Osmanlı üzerinden gelen gemiler sayesinde tanıştılar. Bu yüzden de bu üç şeye de önce ‘Türk’ adını verdiler. Amerika kıtasından yola çıkan mısırın Çin, Mısır, Suriye ve sonunda İstanbul’a gelişi Avrupa için ne kadar önemliyse, Anadolu için de o kadar önemliydi. Dünya ateşe değdiğinde patlayıp lezzetli bir pamuk tanesine dönüşen bu tohumu sadece bu şekilde yemekle kalmadı, kırdı, öğüttü, süte kattı. İlginç bir biçimde Kuzey Kafkasya’dan İtalya’ya mısır unu lapaları çok sevilen ve tüketilen yemekler haline geldi. İtalyanlar ‘polenta’ diyor, Çerkesler ‘mamursa’. Polenta ile mamursa arasındaki en önemli fark mısırın gördüğü ilk işlem, Çerkes mutfağında mısır koçanları toplanıp fırınlanıyor ve öğütülüp un elde ediliyor. Bu fırında ekstra kurutulmuş mısır unu, kaynayan tuzlu suya elenip kaşığa bulaşmaz hale gelene dek kısık ateşte pişiriliyor. Polenta ise irmik iriliğindeki mısırdan yapılıyor. Elbette sadece İtalya’da değil, yakın coğrafyasında da polenta var. İtalyan mutfağının milli bir mutfağa dönüşmesi yine İtalyan tarihçilere göre Birinci Dünya Savaşı yıllarına dayanır. Tam da bugünlerde birçok yemek gibi polenta da İtalya’nın farklı farklı bölgelerinden gelip cephede veya esir kamplarında bir araya gelmiş askerlerin birbirine öğrettiği tariflerin arasında anılır. Kuzey Kafkasya’da, İtalya’da mısır unu lapası olur da hiç Anadolu’da olmaz mı? Mısır lapası Anadolu’da birden çok haliyle var aslında: Kaçamak, mamaliga. Aslında mısır gibi Amerika kıtasından çıkıp gelen bir bitkinin Kafkasya-Anadolu- Balkanlar- Avrupa ekseninde benzer şekilde pişirilmesi ne kadar güzel bir hikaye anlatıyor bize değil mi? Bütün bu yolculuğun mutlaka Osmanlı ile bir ilgisi var.