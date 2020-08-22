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Hayat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından RTÜKe Netflixte yayınlanacak filme ilişkin başvuru
TELEVİZYON

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından RTÜK'e Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin ​başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından RTÜK'e Netflix'te yayınlanacak filme ilişkin başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Netflix"te yayımlanması planlanan bir film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulunulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Netflix
Netflix

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Netflix" isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibarıyla 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir film yayınlanmaya başlanacağı belirtildi.

Netflix'in, söz konusu filmin tanıtımında "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlanmasında bulunduğu, bunun yanı sıra "çocuk filmi" görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Pedofili, cinsel istismar ve LGBT propagandası yapan içerikleri nedeniyle eleştirilen Netflix'te skandallar bitmiyor. Son olarak 'Mesih'in ilk günahı' adıyla yayınlanan dizide Hazreti İsa'nın eşcinsel olarak gösterilmesi büyük tepki çekti. Birçok ülkede Netflix'in boykot edilmesi için milyonlarca imza toplandı.


"Çocukların istismara açık hale gelmelerine neden olabilir"


"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından RTÜK'e 20 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla resmi yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın herhangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz."

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