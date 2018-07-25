Aksaray metro durağında 15 Temmuz müzesi

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için Aksaray metro durağının iç kısmında 15 Temmuz'da yaşanan olayların yer aldığı gazeteler sergiye çıktı. 15 Temmuz kalkışmasında şehit olan kahraman şehitlerin anısına düzenlenen müzeye tüm halk davetli.

Duygu dolu anlar yaşatan müzede vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi gününde yaşanan olayları gazete manşetlerinde bir kez daha gördü. Vatandaşlar, Türk Milleti’nin bu kahraman evlatlarının göstermiş olduğu eşsiz fedakarlığı da unutmayacaklarını belirtti.

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