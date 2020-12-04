Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Patlıcan yemeklerinin en güzeli Alinazik
YEMEK TARİFLERİ

Alinazik tarifi: Alinazik nasıl yapılır?

Patlıcan yemeklerinin en güzeli: Alinazik

Patlıcan, yoğurt ve kıyma üçlemesinin ortaya çıkardığı Antep mutfağının nadide yemeği Alinazik ile karşınızdayız. Her şekilde yapabileceğiniz bu yemeği sizlere kıymalı sunduk. Şiddetle tavsiye ettiğimiz tarifi denedikten sonra bize hak vereceksiniz. Peki Alinazik tarifinde neler var ve nasıl yapılır? Afiyet olsun...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alinazik.
Alinazik.

Hem pratik hem de lezzetli olan bir yemek Alinazik. Patlıcanın en nadide yemeklerinden olan Alinazik yemeğini sevdiklerinize sunduğunuzda tadına bayılacaklar. Tarifi bıraktık aşağıya. Şimdiden kolay gelsin...

Alinazik.

Alinazik tarifi için malzemeler

250 Gram Az Yağlı Kuzu Kıyma

1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Tatlı Kaşığı Tereyağı

1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

1 Adet Kıyılmış Sivri Biber

1 Adet Kıyılmış Kırmızı Biber

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Harç Malzemeleri

4 Adet Büyük Boy Közlenmiş Patlıcan

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

4 Çorba Kaşığı Süzme Yoğurt

1 Diş Dövülmüş Sarımsak

Yeteri Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Kıyılmış Maydanoz

Alinazik yapılışı

Yağları ve kıymayı bir tavaya alın. Eze eze soteleyin. Kıyma suyunu çekince altını kısın ve kalan malzemeleri ilave edin. Hepsi solana kadar pişirin. Kesme tahtasında közlenmiş patlıcanları bıçakla püre olana kadar kıyın ve yağ ile tavaya alıp ısıtın. Kalan malzemeleri de ilave edip karıştırın ve sadece ısıtana kadar karıştırın ki yoğurt kesilmesin. Patlıcanlı harcı servis tabağına alın. Sıcak kıymalı harcı ve yağını üzerinde gezdirin. Kıyılmış maydanoz serpin.

Ali Nazik.

Alinazik kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan Alinazik 30 dakikada pişer.

Alinazik kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan Alinazik kalorisi 89,6.

Alinazik yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Alinazik için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26,5 lira.

Hünkar Beğendi ile Alinazik arasındaki fark nedir?

Alinazik ile Hünkâr Beğendi arasındaki fark nedir sorusuna Alinazik, yoğurtlu közlenmiş patlıcanın üzerine kuşbaşı et veya kıyma koyulmasıyla yapılan bir yemektir. Hünkâr Beğendi ise, Beşamel soslu patlıcan közlemesinin üzerine kuşbaşı et koyulmasıyla yapılan bir yemektir.

Alinazik yanına hangi çorba?

Alinazik patlıcan ve kıyma ile yapılan bir yemek olduğu için yanına mercimek çorbası iyi gider. Alinazik yemeği ana yemek olduğu için yanına bulgur pilavı yaparak birlikte servis edebilirsiniz.

Beğendi nasıl yapılır?

Beğendi için patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın. Tereyağını tavada eritip unu yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Patlıcanları ve sütü de ekleyip homojenleşene kadar sürekli karıştırın. Tuz ve karabiberle birlikte kaşar peyniri de ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Patlıcanın en güzel yemeği: Karnıyarık
HAYAT
Patlıcanın en güzel yemeği: Karnıyarık
Abone Ol Google News
Günün en acı karesi

Günün en acı karesi

Yürürken eşi hayatını kaybetti, başından bir an olsun ayrılmadı.
Avrupa bu vahşete sessiz

Avrupa bu vahşete sessiz

Yine aynı görüntü Yunan sahil güvenliği bota böyle saldırdı.
TBMM Başkanı Şentop: Fransanın Yukarı Karabağı devlet olarak tanıması ancak masallarda yer bulabilir

​Tek kurşun atmadan havadaki tehditleri imha ediyor.

Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

​Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler.

Bakan Koca, koronavirüs aşı çalışmalarının detaylarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.