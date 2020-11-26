Allah'ın hediyesi Zeytinyağı

İlaç endüstrisi her yıl yeni bir isimle karşımıza çıkan virüs ve hastalıklar karşısında yetersiz kalırken asırlara uzanan geleneksel tedavi ve koruma yöntemleri yeniden öne çıkmaya başladı. Dünyayı esir alan koronavirüs belasından sonra zeytin üzerine yapılan araştırmalar bir kez daha insanlığın umudu oldu.

PEYGAMBERİMİZ TAVSİYE ETTİ

Yaprağı ve meyvesindeki olyuropein (oleuropein) maddesi sayesinde koronanın bulaşmasını önleyen ve tedavisinde etkili olan zeytinin yağı da birçok hastalığı deva. Geleneksel tıp kitaplarında Hediye-i Rahman olarak nitelendirilen zeytinyağı, Peygamber Efendimiz tarafından da tüm insanlığı tavsiye ediliyor. Hz. Ömer’den (R.A) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor: “Zeytinyağını ekmeğe katık edin ve onunla yağlanın. Çünkü bu yağ, mübarek bir ağaçtan alınmadır…”

MİDENİN EN BÜYÜK İLACI

Bazı uzmanlar sindirimi kolay olan bu yağa, ‘anne sütü gibi’ tabirini kullanıyor. Vitamin, karoten, kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi minerallerin yanısıra, zeytinyağı bol miktarda glutaminik, ve aspartik asit ve insan metabolizması için gerekli proteinleri üreten amino asit de içerir. Zeytinyağı veya zeytin çekirdeği; gastrit, bağırsak tembelliği, kabızlık, hemoroit gibi hastalıkların tedavisinde birebir. Kalbi koruyan zeytinyağı kolesterolü de dengeliyor.

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‘ALZHEİMER’İ ÖNLÜYOR

Mide rahatsızlıklarına iyi gelen saçları güçlendiren zeytinyağı, şeker hastalığına karşı da etkili bir koruyucu. Göğüse sürüldüğü zaman soğuk algınlığını iyileştiren, yüksek ateşi hızla düşüren zeytinyağı modern çağın önemli hastalıklarından birisi olan alzheimera karşı da iyi geliyor. ABD’nin Monell Chemical Senses Center’da Dr. Paul Breslin yönetiminde yapılan zeytinyağı araştırmasında; ‘Sızma Zeytinyağı’nın, alzheimer hastalığını önlediği tespit edildi. Araştırma, sızma zeytinyağında oluşan ve ‘oleocantha’ adı verilen bileşimin, bunamaya yol açan zehirli beyin kimyasallarının (ADDLs) etkisini bertaraf ettiğini ortaya çıkardı.

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KUR’AN’DA 6 SUREDE ADI GEÇİYOR

Zeytin sadece geleneksel şifa kaynaklarında değil kutsal kitaplarda geçen bir ağaç ve meyvedir. Kuran-ı Kerimde, “Tin, En’am, Nahl, Mü’minûn, Nûr ve Abese olmak üzere 6 surede zeytinden bahsediliyor. İşte o ayetler:

Tîn Suresi: “İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır. (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?”

“İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır. (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?” En’âm Suresi - 99: “O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.”

“O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.” En’âm Suresi - 141: “Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekat ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.”

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekat ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” Nahl Suresi - 11: “(Allah) su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır.”

“(Allah) su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır.” Mü’minûn Suresi - 20: “Tûr-i Sina’da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir.”

“Tûr-i Sina’da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir.” Nûr Suresi - 35: “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.”

“Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.” Abese Suresi - 25-32: “Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.”

DEPRESYONA FAYDASI KANITLANDI

Günün her saati stress baskısıyla ezilen modern toplumun en yaygın hastalıklarından birisi de depresyon. Zeytinyağı deprasyona karşı da etkili bir koruyucu. Günde bir miktar zeytinyağı tüketmek, yorucu ve stresli hissettiğiniz zamanlarda size destek sağlayacaktır. ABD’de yapılan bilimsel araştırmalar da bunu doğruluyor. 1947 erkek ve 2909 kadını 10 süreyle izlemeye alan ABD’li bilim adamları, omega-6 bakımından zengin olan ayçiçek, soya, mısırözü ve pamuk yağı kullanan insanların depresyona yatkın olduğunu belirledi. Diğer taraftan bu yeni çalışmada zeytinyağında bol miktarda bulunan omega-9 yağ asitlerinin ağır depresyon riskini azalttığı gözlendi.

Cilt hastalıklarına karşı derinize sürün

Zeytin yağının gıda da tüketilebileceği gibi başka uygulama biçimleri de vardır. Ali Rıza Karabulut’un hazırladığı Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi’nde zeytinyağının faydaları ve kullanma biçimleri şöyle sıralanmıştır:

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-Basur hastalığı için faydalıdır. Zeytinyağı tedavi sırasında ağızdan alınır yahut lavman olarak kullanılır. Yumuşatıcı özelliğe sahiptir.

-Zeytinyağı vücuttaki sertliklere sürülerek ovuşturulursa faydalıdır. Özellikle adele ve mafsallara sürülerek ovuşturulması daha da faydalıdır.

-Zeytinyağı zehirlenmelere karşı iyi gelir. Karnı yumuşatır. Bağırsak kurtlarını düşürür. Dinlenmiş zeytinyağı daha fazla ısıtıcı ve daha fazla çözücüdür.

-İçine su karıştırılarak elde edilen zeytinyağı, daha az hararetli, daha hoş ve faydası daha çoktur. Zeytinyağının bütün çeşitleri cildi yumuşatır ve saçların beyazlaşmasını geciktirir. Tuzlu zeytin suyu. ateş yanıklarının kabarmasını önler, diş etlerini kuvvetlendirir. Zeytin yaprağı, kızıllık, ekzama, habis yaralar ve kurdeşen gibi cilt hastalıklarına karşı faydalıdır, terlemeyi de önler.

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-Bütün yağlar mide ve bağırsakları zayıflattığı halde, zeytinyağında bu etki yoktur. İşte bu özelliklerinden dolayı, “Zeytinyağı fakirlerin tedavi olacak İlacıdır” denilmiştir.

-Zeytinyağının yara, çıban, egzama, sivilce ve kurdeşen gibi cilt hastalıklarına merhem gibi sürülmesi gayet faydalıdır.

-Zeytinyağının cüzzam hastalığı için cilde sürülmesi gayet iyidir.

Hipokrat’a göre 60 çeşit kullanımı var