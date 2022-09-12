Ameliyat hemşirelerine bölge eğitimi

Hastane konferans salonunda düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Başhekim Vekili Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Sinanoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, Destek ve Kalite Müdürü Dr. Mehmet Koca, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Halime Akyüz, Uzm. Dr. Leman Acun Delen ve Uzm. Dr. Rabia Aydoğan Baykara ile müdür yardımcıları, klinik sorumlusu hemşireler ve kursiyerler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, “Hastane olarak Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının üçüncüsü düzenliyoruz. 12 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında hastanemizden 7 kişi, diğer illerden 5 olmak üzere toplam 12 kursiyere, 12 iş günü teorik, 10 iş günü uygulama eğitimleri şeklinde 22 iş olarak eğitim vereceğiz. Bu sertifikalı eğitim programın amacı ameliyathanede çalışan hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır” dedi.

Ameliyathaneden sorumlu Başhekim Yardımcısı Halime Akyüz de, hemşirelik hizmetlerinin değişen bakım ve tedavi gereksinimlerini karşılayan önde gelen meslek gruplarından biri olduğunu kaydederek, “Ameliyathane, yüksek teknolojik araç ve gereçlerin kullanılarak yenilenen bilgiler sayesinde çeşitli ameliyat tekniklerinin uygulandığı, ekip çalışması ve doğru kararların hızla alınmasının çok önemli olduğu bir ortamdır. Bu ortamda ameliyathane hemşireleri hastaların cerrahi tedavisindeki süreçte büyük rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

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“7 ayda 30 bin üzerinde ameliyat yaptık”

Başhekim Yardımcısı Halime Akyüz ise hastanede yapılan ameliyatlar hakkında bilgi aktarıp, “26 ameliyat salonunu aktif olarak çalışıyor. Son 7 ay içerisinde 30 binin üzerinde ameliyat sayılarıyla ilimize önemli bir şekilde hizmet veriyoruz. Ameliyathanede bu hizmeti verirken her kademede çok kıymetli ve önemli bir ekip işi olduğunu biliyoruz” dedi.

“Yardımcı sağlık personelinin önemi artmaktadır”

Konuşmasında, yardımcı sağlık personellerinde branşlaşmanın önemini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk da, “Tıpta hekimlerin branşlaştığı bir dönemde yardımcı sağlık personelinin branşlaşması son derece önemli bir hale gelmiştir. Ayrıntılı bilginin ve ayrıntılı el becerilerinin istendiği bir meslek grubunun başında gelen ameliyathane hemşiresinin eğitimi, yapılan işin niteliğinin artırılmasında önemli bir başlıktır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hem iyi bir potansiyeli olan hem de nitelikli hizmetlerin verildiği iline ve çevre iller için büyük bir yük kaldıran büyük bir sağlık tesisi. Böylesi önemli sağlık tesisinin niteliğini daha da artırması sadece yardımcı sağlık personelinin değil, diğer çalışanların da eğitimlerini sürekli yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

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“Sevk sayısı azaldı”

Sağlıkta yaşanan değişimlerle ve hastanelerin niteliklerinin artmasıyla birlikte sevk sayısında önemli ölçüde düşüş olduğunu belirten Berk, “Birçok sağlık hizmetini çok rahat bir şekilde verebiliyoruz. Buna bağlı olarak iller arası sevk büyük ölçüde azaldı. Problemi yerinde çözülmesi, sağlığa ulaşım konusunda ailelerin yaşayacağı sosyo - ekonomik olumsuzlukların da önüne geçmiş oluyorsunuz” diye konuştu.

12 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Malatya’daki hastaneden 7 kişi, diğer illerden 5 olmak üzere toplam 12 kursiyere, 12 iş günü teorik, 10 iş günü uygulama eğitimleri şeklinde 22 gün sürdürülecek.

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