Anadolu bitki mirası Beyoğlu’nda

Salt’ın Anadolu coğraf-yasında binlerce yıldır insanla etkileşim hâlinde olan bitkilere odaklanan “Anadolu’nun Bitki Mirası” başlıklı yeni sergisi Beyoğlu Salt Galata’da meraklılarını ağırlıyor. Sergi Türkiye’den 47 bitki ressamının fırçasından 80 botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu’daki zengin bitki çeşitliliğine dikkat çekiyor.

Dünden bugüne bitki ressamlığı

Türkiye’de son yirmi yılda kayda değer bir gelişim gösteren bitki ressamlığı bitkilerin renk, doku, form gibi doğal özelliklerinin olduğu gibi yansıtılmakla birlikte ayırt edici bilimsel karakterlerini inceleme ve uygulama imkânı sunuyor. Bitki ressamı her çizimde yeni bir bitkinin özelliklerini anlamaya ve anlatmaya çalışırken bitkinin yaşam döngüsünü doğal habitatında gözlemleyerek farklı evrelerini tek bir tabloda gözler önüne seriyor.

İki yıldır üzerinde çalışılan proje kapsamında hazırlanan Anadolu’nun Bitki Mirası sergisinde 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapan ve her yıl yeni türlerin keşfedildiği Türkiye’de yetişen tahıllar, sebze ve meyve gibi tarım ürünleri ile gıda, şifa veya farklı amaçlarla kullanılan bitki türleri yer alıyor. Sanatçıların detaylı gözlemleriyle çizime aktarılan bu türler, Anadolu’nun kendine özgü renk, doku, tat ve kokularını şekillendiren ortak mirasın tanıkları olarak sunuluyor.

Bitki zenginliğine tanıklık

Sergi Anadolu’daki biyokültürel zenginliğin hem geçmişine tanıklık ediyor hem de geleceğine dair düşünmeye davet ediyor. Sadece bir sanat deneyimi değil; aynı zamanda doğaya duyulan minnettarlığın bir ifadesi olan seçki, iklim krizi ile tarımsal çeşitliliği tehdit eden sanayileşmiş üretim modelleri karşısında yerel bitki türlerinin taşıdığı genetik ve kültürel mirası görünür kılmayı amaçlıyor. Bu mirasın korunmasının biyoçeşitlilik ve gıda güvenliği açısından yaşamsal önemini vurguluyor.

Bilimle sanatın kesişme noktası

Bitki ressamlarının sulu boya, kuru kalem, kuru sulu boya, akrilik, guaj gibi çeşitli tekniklerle yaptıkları çalışmalardan oluşan sergide bitkilerin ismi, doğadaki hâlleri ve bir sanat eserine dönüşme süreci karekodlar eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Anadolu’nun zengin kültür bitkileri mirasının bilimle sanatın kesişiminde hayat bulduğu sergi, çizimlerin ve çeşitli materyallerin yanı sıra herbaryum örnekleri, tarihsel belgeler, nadir eserler gibi muhtelif kaynakları içeriyor. Geçmişten günümüze bitki bilimi ve ressamlığıyla uğraşanların çalışmalarını bir araya getirerek, botanik illüstrasyonların bilimsel bilgi üretimi ve birikimindeki rolünü de ortaya koyuyor.

American Society of Botanical Artists tarafından hazırlanan ve 30 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Botanical Art Worldwide 2025 programı kapsamında düzenlenen Anadolu’nun Bitki Mirası sergisi, 2005’ten bu yana floristik botanik alanında araştırma ve eğitim projeleri yürüten Flora Araştırmaları Derneği bünyesindeki Bitki Ressamları Komitesi (BİRET) tarafından gerçekleşiyor.







