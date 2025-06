Necip Fazıl: Bugünün gençliği cevher gibi

İstanbul benim içsel coğrafyamda bir ruh ben olacaktır. Ruhumu eritip kalıpta dondurmuşlar, onu ise İstanbul diye toprağa koymuşlar. Sözlerinde saklı olan derin anlam, bu muazzam şehrin, kentin sadece fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda ruhun, tarihsel bilincin ve manevi bir varoluşun timsali olduğunun bir yansımasıdır. İstanbul, hazin ve muhteşem tarihimizin, varoluş mücadelelerimizin somut bir izdüşümüdür. Her bir köşesi, bir zaman dilimini, bir hatırayı, bir duyguyu barındırır. Hem güzeller güzeli bir cennet bahçesi, hem de bir çekişmenin, çatışmanın, çilenin sahnesidir. Her anı ruhumda bir efsane, her sokağa yüreğimde bir özlem yaratır. İstanbul bir aşk, bir yaşamak arzusudur. Kendi şahsiyetimi bu şehirle özdeşleştiriyorum, çünkü onun rüzgarlarında savrulan, onun melankolisinde kaybolan bir ruhum var. Kısacası İstanbul benim için bir sığınak, bir aşk, bir özlem. Aynı zamanda da evrensel hakikatin peşinden koşan bir mücahidin durak noktasıdır.