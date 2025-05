Çerkeslerin direniş sofrası

Geçen günlerde, değerli bir genç arkadaşım bana “Abla Çerkeslerin mutfağında özgün, Kafkasya kültürüne has malzeme ve teknikle yapılan bir tatlı hiç yok mu?” diye sordu. Aslında mutfak tarihi açısından öyle önemli ve yerinde bir soruydu ki, beni bu satırları yazmaya itti. Üç gün önce, Çerkes sürgün ve soykırımının 161. yıl dönümü anıldı. Yüzyıldan fazla bir zaman süren savaşın ardından, erkek nüfusunun çoğunluğunu kaybetmiş Kafkasya halkları, yerlisi oldukları topraklardan, insanlık tarihine bir leke olarak düşen yöntemlerle sürgün edildiler. 2 milyon insanın öldüğü bu kara günlerden geriye, dünyanın dört bir yanına yayılmış ve yeni bir yaşamın çabasını veren insanlar kaldı. Her savaş, her sürgün, insanları ait oldukları topraklardan ve o toprakların nimetlerinden de koparır. Şarkılar, yemekler, hatıralar gibi sizinle gelir. Fakat ne o diyarın elması bu elmadır, ne suyu bu su. Vardıkları yerlerde bambaşka bir kültür, başka başka sebzeler, meyveler, daha önce tanımadıkları lezzetler bulurlar zaman içinde.