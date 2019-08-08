Hayat Ani işitme kaybına yol açan dört hastalık
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Ani işitme kaybına yol açan dört hastalık

Uzmanlar, ani işitme kaybına dikkati çekerek, "Şeker, yüksek tansiyon, kolesterol hastalarında ve üst solunum enfeksiyonu geçirenlerde işitme kaybı olabilir" dedi.

Haber Merkezi IHA
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Üç günden kısa süre içinde, birbirini takip eden 3 frekansta 30 dB’den fazla sinirsel tipin ani işitme kaybı olduğunu açıklayan Çamlıca Medipol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Servet Karaca, yaptığı açıklamada, kişilerde bir kulakta ani başlayan işitme kaybı veya çınlama şikayetinin oluştuğuna, bunun acilen tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ani işitme kaybının üç nedeni olduğunu ifade eden Karaca, "İlk nedenimiz vasküler yani damarsal nedenler. Yüksek tansiyon, hiperlipidemi yani kolesterol ve kan yağ miktarının yüksek olması gibi hastalıklara sahip bireylerde vücudun hemen her damarında tıkanıklık oluşma riski mevcut.

Kulak sinirini besleyen damarların tıkanması sonucu ani başlayan işitme kayıpları oluşabilir.

Ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde diyaliz sonrası erken dönemde geçici ama zamanla kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Bunlar ani işitme kaybı sınıfına dahil olmayıp farklı yaklaşımlar gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

Tat alma ve koku duyularında kayıp

Karaca, ikinci neden olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarını işaret ederek, "Hastaların öyküsünde genellikle yakın zamanda geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü mevcut oluyor. Yakın zamanda geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları, menenjit, kabakulak enfeksiyonu, kızamık, suçiçeği, zona hastalıkları ani işitme kaybına yol açabilir. Ayrıca bu enfeksiyonlar sonrasında kişiler tat alma ve koku duyularını da kaybedebilir. Bu nedenle bu enfeksiyonlar esnasında işitme, koku alma ve tat alma duyusunda kayıp hisseden kişilerin acil olarak bir kulak burun boğaz hekimine müracaat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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B12 vitamin eksikliğine dikkat

İdiyopatik yani nedeni bilinmeyen ani işitme kaybının sıkça görüldüğünü belirten Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Doğrudan hiçbir sebep bulunamaz. Ama bu vakalarda çoğunlukla sebep yine virüsler olarak tespit edildi. Diğer yandan denge siniri tümörleri (işitme sinirine bası yaparak), beyin tümörleri, travmalar neticesinde işitme sinirinin ezilmesi veya kopması veya iç kulağın hasar görmesi, B12 vitamin eksikliği gibi nedenlerden dolayı da işitme kaybı yaşanıyor. Tüm nedenler göz önünde bulundurulduğunda bu hastalar hastaneye yatırılarak sistemik çoklu tedavi almak durumunda kalabiliyor."

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