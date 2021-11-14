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Anneleri en iyi aşı korur

Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, tüm dünyada ve Türkiye’de son haftalarda Covid 19’a yakalanan anne adaylarının sayısının arttığına dikkat çekti. Tunçay, “Aşı, gebe kalmayı planlayanlara, gebelere ve emziren annelere Covid-19 risklerine karşı korunmanın en iyi yolu” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Anneleri en iyi aşı korur ​​
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Türkiye’de son günlerde Koronavirüse yakalanan anne ve anne adaylarıyla ilgili acı haberler geliyor. Özellikle gebelikte ve emzirme döneminde “Covid-19 aşısı olunmalı mı” konusunda uzmanlardan dikkat edilmesi gereken uyarılar var. Buna göre, Covid-19 aşısı olmayan anne adaylarının olanlara göre solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma yatırılma ve erken doğum riski 3 kat artmış durumda. Koronavirüse karşı tüm dünya aşı politikalarını sıkılaştırırken bu dönemde aşıya karşı en çok hassasiyet gösteren kişiler hamile kadınlar ve emziren anneler. Kızılay Kartal Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay gebeler veya emziren annelerde yaşanan koronavirüs ölümleri oranlarının arttığına dikkat çekerek “Aşı olun” çağrısında bulunuyor.

Yıldız Ayhan Tunçay
Yıldız Ayhan Tunçay

Vaka sayıları artıyor

Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, tüm dünyada ve Türkiye’de son haftalarda Covid 19’a yakalanan anne adaylarının sayısının arttığına dikkat çekti. Tunçay, Delta varyantının bulaştırıcılığının yüksek olmasının yanı sıra korku nedeniyle aşılanma düzeylerinin düşük olmasının bu artıştan sorumlu olduğunu vurguladı. Tunçay, “Aşı, gebe kalmayı planlayanlara, gebelere ve emziren annelere Covid-19 risklerine karşı korunmanın en iyi yolu” dedi.

Gebelikte aşı yaptırılabilinir

Kızılay Kartal Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay Dünya’da gebelik dönemlerinde yapılan aşılama çalışmalarını örnek gösterdi. Tunçay, “Gebelikte aşılama bazı ülkelerde 12 hafta sonrasında yapılmaktadır. ABD’de yayınlanan bir araştırma raporunda 20 haftadan küçük 2 bin 500 gebe aşılandığı, düşük oranın artmadığı bildirilmiştir. Bunun üzerine ABD’de gebeliğin herhangi bir döneminde de yapılmaya başlanmıştır. İngiltere’de aşılanma sonrası gebelik planlarının ertelenmesine gerek olmadığı bildirilmiştir. Bir gebede oluşan antikorların plasentayı geçerek bebeğin bağışıklığına da yardımcı olması muhtemeldir” diye konuştu. Tunçay, emziren annelerin aşılanma sonrası emzirmeye devam edebileceğini belirtirken tüp bebek tedavisi sırasında Covid-19 aşısı yapılabileceğini ve aşılamalarından sonra gelişen yan etkilerin gebe olmayanlardan farklı olmadığına dikkat çekti.

Maske ve mesafeye dikkat

Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, aşı takvimini tamamlamanın ciddi hastalıkları, hastane yatışlarını ve ölümü önlediğini belirtirken bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

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