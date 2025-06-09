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Antalya mini diziyle tanıtılıyor

Antalya mini diziyle tanıtılıyor

04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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GoTürkiye’nin YouTube sayfasında seyirciyle buluşan ‘Antalya Gambit’ adlı 10 bölümlük mini dizi ile Antalya dünyaya tanıtılıyor.

Bertan Başaran’ın yönettiği dizinin başrollerini, ünlü sanat küratörü Lara rolünde Meryem Uzerli ile gizemli mimar Deniz rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi. ‘Antalya Gambit’, Lara’nın lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz’in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de dizi daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen ayrıntılı bir kedi-fare oyununu ortaya koyuyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor.



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