Antalya mini diziyle tanıtılıyor

Bertan Başaran’ın yönettiği dizinin başrollerini, ünlü sanat küratörü Lara rolünde Meryem Uzerli ile gizemli mimar Deniz rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi. ‘Antalya Gambit’, Lara’nın lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz’in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de dizi daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen ayrıntılı bir kedi-fare oyununu ortaya koyuyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor.