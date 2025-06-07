"Avluda Sinema Günleri" başlıyor

Akademik ve entelektüel programlara ev sahipliği yapan Fatih Belediyesi Davutpaşa Medresesi, yaz boyunca her perşembe akşamı kültür ve düşünceyi sinema ile buluşturuyor. Nitelikli belgeseller, etkileyici yapımlar ve özel gösterimlerle dolu Avluda Sinema Günleri, medresenin büyülü atmosferinde, yapımcı ve yönetmenlerle gerçekleştirilecek söyleşiler eşliğinde izleyicilere unutulmaz deneyimler sunacak.

Kutsal İşgal'in yönetmeniyle söyleşi yapılacak

İlk gösterim; 12 Haziran Perşembe 20.00'de gerçekleşecek. Belgesel: Kutsal İşgal (Holy Redemption) Süre: 53 Dk. Yapımcı: TRT World Yönetmen: Aslıhan Eker Çakmak Söyleşi: Kutsal İşgal Yönetmeni Aslıhan Eker Çakmak. Söyleşi 21.00'de bşalayacak. Birleşmiş Milletler tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi Yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistin halkına yaşattığı sistematik işgali ve vahşeti, tanıklar ve failler gözünden, çarpıcı görüntülerle gözler önüne seren Kutsal İşgal (Holy Redemption ) belgeseli, Avluda Sinema’nın ilk konuğu oluyor. TRT World Araştırma Ekibi’nin, Gazze’deki 7 Ekim sonrasında radikal İsrail gruplarına sızarak elde ettiği çarpıcı görüntüler ve röportajlarla dikkat çeken bu belgesel, Filistin topraklarının sistematik işgalini gözler önüne seriyor. Belgesel, İsrail’in "Hilltop Youth" gibi radikal grupları nasıl yetiştirdiğini ve bu grupların Filistinlilere karşı yürüttükleri şiddet de derinlemesine ele alıyor. İsrailli aktivistler, eski askerler ve yerleşimci liderlerle yapılan görüşmeler, yerleşimlerin nasıl kurulduğunu ve Filistinlilerin evlerinin nasıl yıkıldığını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

Vicdan sahibi insanların hikâyesi

Diğer gösterim 19 Haziran 20.00'de olacak. Belgesel: Gazze’yi Görüyorum (I See Gaza) Süre: 27 Dk. Yapımcı: TRT Yönetmen: Duygu Kepenek – Bora Akarsel Söyleşi: Gazze’yi Görüyorum Yönetmeni Duygu Kepenek. Söyleşi 20.45'te başlayacak. Adalet, insanlık ve dayanışma adına yükselen evrensel bir sesin belgeseli olan I See Gaza (Gazze’yi Görüyorum), hiç Filistin’e adım atmamış olsalar da Gazze halkıyla yürekten dayanışma içinde olan; yaşanan kitlesel katliamlara ve sistematik suçlara cesurca karşı duran vicdan sahibi insanların hikâyelerini ekrana taşıyor. Küresel vicdanın uyanışını gözler önüne seren bu etkileyici belgesel, dünyanın dört bir yanında insanların nasıl harekete geçtiğini aktarırken; Gazze için konuşmanın yalnızca politik bir duruş değil, derinlemesine kişisel bir sorumluluk olduğunu da ortaya koyuyor. Cape Town sokaklarından uluslararası mahkeme salonlarına uzanan bu vicdani yolculukta, aktivistlerin, hukukçuların ve sivil toplum temsilcilerinin sesi, ortak bir haykırışa dönüşüyor: Gazze yalnız değildir!

Acılara tanıklık edilecek

Üçüncü gösterim ise 26 Haziran 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Belgesel: Gazze’nin Kayıp Çocukları (Gaza’s Missing) Süre: 26 Dk. Yapımcı: TRT World

Yönetmen: Zümrüt Sönmez Söyleşi: Gazze’nin Kayıp Çocukları Yönetmen: Zümrüt Sönmez. Söyleşi 20.45'te başlayacak. Gazze’nin Kayıp Çocukları (Gaza’s Missing), savaşın karanlığında yok olan bir neslin unutulmaz hikâyesini gün yüzüne çıkarıyor. 7 Ekim’den bu yana çocuklarını hayatta tutmaya çalışan binlerce Gazzeli aileden sadece birkaçının sesi olan bu belgesel; kontrol noktalarında kaybolan, bombardıman sırasında annesinin elini tutamayıp gözden kaybolan çocukların acı dolu öykülerini ekrana taşıyor. Kimi aileler morglarda çocuklarının izini ararken, kimileri mucizevi şekilde kavuştuğu evlatlarına sımsıkı sarılıyor. TRT World tarafından hazırlanan bu çarpıcı belgesel, kayıpların ölçülemediği, hüznün tarif edilemediği Gazze’de silahların sustuğu anlarda dahi bulunamayan çocukların izini sürüyor. Enkaz altından çıkarılan bedenler, sonsuza dek kaybolan sesler ve geride kalanların hafızalarında yaşatmaya çalıştığı umut... “Gazze’nin Kayıp Çocukları”, yalnızca bir belgesel değil; vicdanı olan herkes için bir çağrı, bir tanıklıktır.







