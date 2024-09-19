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Kutsal İşgal belgeseline Saraybosna'dan ödül

Kutsal İşgal belgeseline Saraybosna'dan ödül

04:0019/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 7. Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali sona erdi. 13 Eylül'de başlayan festivalde bu yıl Filistin halkının İsrail'in saldırıları nedeniyle maruz kaldığı acılar işlenirken, Filistin'i konu alan çok sayıda belgesel izleyiciyle buluştu. Festivalin kapanış gecesinde düzenlenen ödül töreninde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli "En İyi Belgesel ve Program Ödülü"ne layık görüldü. Yönetmenliği ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği belgeselin çekimleri, TRT World Araştırma Ekibi'nin 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından 2 ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına sızmasıyla gerçekleştirildi.



#Aktüel
#Belgesel
#Saraybosna

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