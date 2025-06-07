Kahramanmaraş'ta tarihi keşif: Bin 500 yıllık mozaik bulundu

Kahramanmaraş'ta Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde yürütülen altyapı çalışması sırasında Geç Roma Dönemi'ne ait taban mozaiği bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaklaşık bin 500 yıllık olan mozaikle ilgili tescil sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Tevfik Kadıoğlu Bulvarı'nda yürütülen deprem iyileştirme ve yeniden yapılandırma projesi kapsamında altyapı çalışmaları sırasında işçiler Geç Roma Dönemi'ne ait taban mozaiği buldu. İşçilerin haber vermesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden bölgeye uzman ekip gönderildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından yaklaşık bin 500 yıllık olduğu belirtilen mozaiğin üzeri kapatıldı.

Konuyla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mozaiğin zarar görmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Söz konusu kültür varlığı, uzman ekipler tarafından belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Mozaik, çevresel etkilerden korunması amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alınmıştır. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzeme dökülmemiştir. Tespit edilen mozaikle ilgili tescil süreci başlatılmış olup, konu ivedilikle Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli koruma ve işlem süreçleri yürütülecektir. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına yürütülen bu titiz çalışmalar kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”





KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN ANTİK KENT

Taban mozaiğinin bulunduğu alan, Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde yer alıyor. Germanicia Antik Kenti, 2007 yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan kaçak kazı sırasında taban mozaiklerinin bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Yıllardır varlığından bahsedilen Germanicia Antik Kenti'ne ait ilk somut delilin bulunmasının ardından antik kentin ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatıldı ve 2018 yılında da 140 metrekarelik alan ziyarete açıldı.



