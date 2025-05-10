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Toprak altından tarih fışkırdı: Tire'de 2 bin yıllık yeni keşif

Toprak altından tarih fışkırdı: Tire'de 2 bin yıllık yeni keşif

10:1910/05/2025, Cumartesi
AA
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Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi.
Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir ceviz bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları bulundu.

Topalak Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde toprağını işleyen Yalçın Avcu, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna beyaz renkli taşların takıldığını fark etti.

Çalışmayı durduran Avcu, durumu Tire Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi.

Mezar taşları, Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

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