Ara tatil etkinliklerle renklenecek

2024 yılının ilk ara tatili yarın çalacak son zille başlayacak. Koşuşturmalı okul sezonuna verilecek dokuz günlük arada çocukların hem dinlenip hem eğlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bunlardan ilki Atatürk Kültür Merkezi'nin çocuklar için tasarlanmış AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde olacak. 3-12 yaş arası çocuklar, 9 Kasım-1 Aralık tarihlerinde sosyal ve sanatsal etkinliklerde buluşacak. Bu programlar arasında; Resimle Tanışıyorum, Çocuklar için Drama Atölyesi, Çocuklar için Yaratıcı Drama, Çocuklar için Resim Atölyesi, F. Schubert Melodileri, Ritim Atölyesi, Masallarla Kukla Atölyesi yer alıyor. Diğer yandan Kalyon Kültür, atölyelerle miniklerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak. 10 Kasım’da Karakalem Teknikleri Atölyesi ve Sevimli Hayvanlar Seramik Çalışması 15 Kasım’da ise Çocuklar için Ebru
Atölyesi düzenlenecek.
PERDE ÇOCUKLAR İÇİN AÇILACAK
Esenler Belediyesi de ara tatilde çocuklar için etkinlikler düzenliyor. Bunlardan ilki 9 Kasım’da oynayacak “Çalışkan Karıncalar” tiyatrosu. Oyun, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 13.00’te başlayacak. Ertesi gün aynı mekânda ve saatte minikler “Prenses ve Ejderha” sinemasıyla buluşacak. İstanbul Devlet Tiyatroları (DT) da ara tatilde minikleri unutmadı. İstanbul DT 9-27 Kasım arasında toplam dokuz temsille miniklerle buluşacak. Bu oyunlar arasında Çöp Canavarı, Masal Yolu ve Park bulunuyor. Detaylı bilgi için kurumların sosyal medya hesapları ve web sitesi ziyaret edilebilir.