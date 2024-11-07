Ara tatil etkinliklerle renklenecek

2024 yılının ilk ara tatili yarın çalacak son zille başlayacak. Koşuşturmalı okul sezonuna verilecek dokuz günlük arada çocukların hem dinlenip hem eğlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bunlardan ilki Atatürk Kültür Merkezi'nin çocuklar için tasarlanmış AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde olacak. 3-12 yaş arası çocuklar, 9 Kasım-1 Aralık tarihlerinde sosyal ve sanatsal etkinliklerde buluşacak. Bu programlar arasında; Resimle Tanışıyorum, Çocuklar için Drama Atölyesi, Çocuklar için Yaratıcı Drama, Çocuklar için Resim Atölyesi, F. Schubert Melodileri, Ritim Atölyesi, Masallarla Kukla Atölyesi yer alıyor. Diğer yandan Kalyon Kültür, atölyelerle miniklerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak. 10 Kasım’da Karakalem Teknikleri Atölyesi ve Sevimli Hayvanlar Seramik Çalışması 15 Kasım’da ise Çocuklar için Ebru