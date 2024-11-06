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Anday’ın “Müfettişler”i gala yaptı

Anday’ın “Müfettişler”i gala yaptı

Halime Kirazlı
04:006/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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Melih Cevdet Anday’ın 1972’de kaleme aldığı, Tiyatro.iN’in aynı isimle sahneye uyarladığı “Müfettişler” oyunu dün gala yaptı. Geceye Beren Saat, Kenan Doğulu, Beyza Şekerci, Sumru Yavrucuk, Şebnem Schaefer katıldı. Oyunun Yönetmeni Engin Hepileri temsil sonrası yaptığı konuşmada “Türk Edebiyatındaki en önemli isimlerden bir tanesinin bu uyumsuz metnini bu cesaretle, bu istekle, bu heyecanla oynadıkları için bu oyuncuları kuvvetle alkışlayın” dedi. Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın yer aldığı oyunun müziklerini Kenan Doğulu, kostüm tasarımını Çevren Günger, led tasarımını ise Signify yaptı.




#tiyatro
#sanat
#melih cevdet anday
#aktüel

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