Hayat Areda Survey araştırdı Ruhsal sağlık, beden sağlığından daha fazla önemseniyor
GENEL SAĞLIK

Areda Survey araştırdı: Ruhsal sağlık, beden sağlığından daha fazla önemseniyor

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye’deki insan yaşamında ruhsal sağlığın mı yoksa bedensel sağlığın mı vatandaşlar için daha önemli olduğunu araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre, insanların yüzde 81,8’i ruhsal sağlığın önemli olduğunu vurgularken, yüzde 18,2’si ise bedensel sağlığın önemli olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Areda Survey araştırdı: Ruhsal sağlık, beden sağlığından daha fazla önemseniyor
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Ruh sağlığı ve fiziksel sağlık birbiriyle bağlantılı olmakla beraber, insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Bireyin fiziksel iyilik halinin göstergesi olan beden ve ruh arasındaki bağlantının uyum içerisinde olması, bireyin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine ve toplumsal uyumuna destek oluyor. Areda Survey’in yönelttiği soruya karşılık veren katılımcıların yüzde 81,8’i ruhsal sağlığın insan için bedensel sağlıktan daha önemli olduğunu ifade etti.

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EN ÇOK KADINLAR RUHSAL SAĞLIĞI ÖNEMSİYOR

Kadınların yüzde 84,7’si ruhsal sağlığın önemini vurgularken, erkeklerin ise yüzde 78,8’i ruhsal sağlık daha önemli cevabını verdi. Araştırmaya katılan gençler yüzde 85’lik bir oranla, orta ve ileri yaştaki katılımcılara göre ruhsal sağlığın önemine değer veren yaş kesimi olarak öne çıktı. Araştırmada yüksek eğitimi olan katılımcıların, daha düşük eğitimi olanlara göre ruhsal sağlığa daha fazla önem verdiği sonucuna varıldı.

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YAŞ ARTTIKÇA, İNANCIN RUH SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİSİ ARTIYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre, inancın ruh sağlığı üzerinde yüzde 73,1 oranında olumlu etkisi olduğu belirlendi. İnancın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 77,4’lük kısmı 55 yaş ve üzeri katılımcılardan oluştu. Bununla birlikte, yaş arttıkça edinilen tecrübeler doğrultusunda inancın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin arttığı da tespit edildi.

YÜZDE 21,1'İ RUH SAĞLIĞININ İNANÇLA İLİŞKİSİ YOK DİYOR

Ankete göre, katılımcıların yüzde 21,1’i inancın ruh sağlığına bir etkisi olmadığını, yüzde 5,8’i ise olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Eğitim düzeyine göre bakıldığında, eğitim düzeyinin artmasına paralel olarak inançla ruhsal sağlık arasındaki olumlu ilişkiye tutumda azalma eğilimi görülmesine rağmen, üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 69’u inancın ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunun altını çizdi.

Areda Survey Türkiye'nin çorba tercihini araştırdı: Kelle paça zirvede
FOTOĞRAF 13
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Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan ve kış aylarının da gelmesiyle tüketimi önemli oranda artan çorba, sofraların demirbaşı olarak yer alıyor ve içleri ısıtıyor.
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Türkiye genelinde araştırma yapan Areda Survey, katılımcılara “En sevdiğiniz çorba çeşidi hangisidir?” sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre yüzde 23,7 ile kelle paça çorbası ilk sırada yer aldı.
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DOĞAL ANTİBİYOTİK DEPOSU KELLE PAÇA ZİRVEDE<br><br>Areda Survey'in araştırması, kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırması, enerji vermesi ve kemikleri kuvvetlendirmesi nedeniyle doğal antibiyotik olarak da bilinen kelle paça çorbasının, Türkiye genelinde özellikle kış aylarında en çok tercih edilen çorba olduğunu ortaya koydu.
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Ankette, kadınların yüzde 20,6'sı kelle paça derken, yüzde 26,9'luk oranla ise kelle paçayı en çok erkeklerin tükettiği tespit edildi.
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Araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitleri sırasıyla şöyle oldu:<br><br>Mercimek (yüzde 20)
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Tarhana (yüzde 13.9)
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Ezogelin (yüzde 13.3)<br><br>
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Yayla (yüzde 7.4)
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Domates (yüzde 5.7)
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İşkembe (Yüzde 5.1)
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EN ÇOK, 35-40 YAŞ ARASI KELLE PAÇA SEVİYOR<br><br>18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun daha çok ezogelin çorbasını tercih ettiği tespit edilirken, kelle paça çorbasını ise yüzde 40,5'lik oranla 35-40 yaş arası kitlenin tercih ettiği sonucuna varıldı. Kelle paça çorbasının, yüzde 35,7'lik bir oranla en çok İç Anadolu Bölgesi'nde tüketildiği, yüzde 17,2 ile en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüketildiği belirlendi.
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KELLE PAÇAYI, MERCİMEK ÇORBASI TAKİP EDİYOR<br><br>Türkiye'yi temsil eden bin 100 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitlerinde sırasıyla; yüzde 20 ile mercimek çorbası, yüzde 13,9 tarhana çorbası, yüzde 13,3 ezogelin çorbası, yüzde 7,4 yayla çorbası, yüzde 5,7 domates çorbası, yüzde 5,1 işkembe çorbası yer aldı.
Title
Areda Survey Türkiye'nin çorba tercihini araştırdı: Kelle paça zirvede
Araştırma şirketi Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Türkiye'de En Çok Sevilen Çorba" araştırmasına ilişkin anketin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7'lik bir oranla zirvede yer aldı.


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