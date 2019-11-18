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Kayseri haberleri: Arı zehri tedavisi nedir?

Arı zehri ile sağlıklarına kavuşuyorlar: İki şekilde uygulanıyor

Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde, Multipl Skleroz (MS) ve iltihaplı romatizma hastaları, arı zehri ile uygulanan 'Apiterapi' adı verilen tedavi yöntemi ile şifa buluyor. Doktor Mustafa Öner Küçük, "Arı zehrini iki şekilde uygulayabiliyoruz. Birincisi, aldığımız canlı arıya akupunktur bölgesini sokturuyoruz. İkicisi ise daha az tehlikeli bir yöntem olan standardize edilmiş arı zehrini alıp, sulandırarak istediğimiz miktarda cilt altına enjekte ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ar zehri tedavisi, gelenlere şifa dağıtıyor.
Ar zehri tedavisi, gelenlere şifa dağıtıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde, sülük, hacamat, hipnoz, akupunktur, ozon ve homeopati tedavileri uygulanıyor. Çok sayıda vatandaşın başvurduğu merkezde, ayrıca arı zehri ile kullanılarak yapılan 'apiterapi' adlı geleneksel tıp tedavi yöntemi de MS ve iltihaplı romatizma hastalarına uygulanıyor.

Kansere karşı 'arı zehri' önerisi
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Kansere karşı 'arı zehri' önerisi

Bu hastaların vücutlarında bulunan akupunktur noktalarına arı iğnesi sokularak veya standardize edilmiş arı zehri sulandırılarak belirlenen miktarda cilt altına enjekte edilerek, bu yöntem gerçekleştiriliyor. Son bir yılda 1 MS ve 14 iltihaplı romatizma hastasının bu tedavi yöntemi ile şifa bulduğu belirtildi.

Yöntem hastaya, hafta bir kez uygulanıyor.

'Apiterapi'de arı zehri var'

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Bölüm doktoru Mustafa Öner Küçük, 'Apiterapi' adı verilen arıyla yapılan geleneksel tıp yöntemi tedavisinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi. Küçük şu şekilde açıklamada bulundu:

"Apiterapide halkımızın çok sık kullandığı bal, polen, propolis ve bizim tedavi merkezimizde kullandığımız arı zehri var. Bunların hepsi apiterapi oluyor. İnsanların ilk evcilleştirdiği hayvanlardan bir tanesi arıdır. Bal arısının bütün ürünlerinden insanlar tarih boyunca faydalanmışlardır. Geçmişte halkımız arı kovanının önünde kollarını, bacaklarını açıp kendilerini arıya sokturarak bunu uyguluyor ve romatizmalarının geçtiğinden bahsediyorlardı.

O yıl çok hastalanmadıklarından, daha sağlıklı olduklarından bahsediyorlardı. Eğer arıcılarla konuşursanız, 'biz hastalanmayız' derler. Gerçekten hastalanmazlar. Bir uygulamada günde 10-15 arası arı sokmasına maruz kalırlar. Bu da bağışıklığı güçlendirir."

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Arı zehri ile kullanılarak yapılan 'apiterapi' adlı geleneksel tıp tedavi yöntemi de MS ve iltihaplı romatizma hastalarına uygulanıyor.

Çok hızlı ve iyi sonuçlar elde ettiler

Doktor Küçük, 'Apiterapi' yönteminin 2016 yılından bu yana kentte uygulandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arı zehrini iki şekilde uygulayabiliyoruz. Birincisi, aldığımız canlı arıya akupunktur bölgesini sokturuyoruz. İkicisi ise daha az tehlikeli bir yöntem olan standardize edilmiş arı zehrini alıp sulandırarak, istediğimiz miktarda cilt altına enjekte ediyoruz. Bu tedaviyi iltihaplı romatizma ve MS hastalığında uyguluyoruz. Dünyada 10 binin üzerinde başarılı tedavisi olmuş MS hastası var. Bunların belirli noktalarına belirli periyotlarda arı zehri uygulanması ya da canlı arı sokturulmasıyla bağışıklık sistemi güçlendirilerek MS'e karşı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bizim yaklaşık 15 hastamız oldu. Takip ettiğimiz hastalarımızdan birisi MS diğerleri ise iltihaplı romatizma hastalarıdır. Çok hızlı ve iyi sonuçlar elde ettik."

Alerjiye karşı test ediyorlar

Doktor Küçük, yöntemin hastaya haftada bir uygulandığını ve 10-15 seans arasında değişim gösterdiğini kaydederek, "Bizim ve halkımızın en çok korktuğu konu alerji konusudur. Arıya alerjisi olan bir kişiyi arı soktuktan sonra 3-5 dakika arasında kaybedebiliriz. Bu nedenle büyük bir risk taşıyor. Biz kişiyi arıya sokturmadan önce arı zehrini uygulamadan önce çok az dozda uygulayarak kişinin arıya alerjisini test ediyoruz. Merkezimizde acil müdahale imkânları bulunuyor. Hastaya müdahale etmek için bir dakika gibi bir zamanız var. Tam ekip hazır olduktan sonra tedavi yapıyoruz. Ekibimizi arıya alerjisi olmayan kişilerden kuruyoruz."

Arı zehrinin kilosu 500 bin Türk Lirası
FOTOĞRAF 9
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, Bal Üretim Ormanı’nda 250 adet kovanından arı zehri üretmeyi başardı.
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Her gün akşam saatlerinde 20 dakika süreyle arı kovanının içine koyduğu titreşimli aparat sayesinde arı zehri çıkartıyor. Biriktirdiği zehri plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor.
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Birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrinin gramını 500 liradan, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkartıyor.
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ARININ BALI DA ŞİFADIR ZEHRİ DE ŞİFADIR: Piyasadaki sahte ballar yüzünden bal satışlarının düşük olmasından dolayı arının zehrinden para kazanmayı hedefleyen Aydın Payar, “Arının balı da şifadır, zehri de şifadır. Yeni bir arayış buluş içerisindeyiz, yıllardır arıcılık yapıyoruz. Bal satmaktan para kazanamıyoruz. Yeni bir arayış içerisindeyiz, yeni bir aparat ürettik. Şu anda aparatımız elimizde. Bu aparatımızı 12 voltluk bir akü ile çalıştırıyoruz. 4 tane aparat var aynı zaman da 4’ünden de zehir alabiliyoruz” dedi.
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Aparatın arılara zarar vermediğini ve arıları sakinleştirdiğini ifade eden Payar, “Bu aparatımızı aküye monte ediyoruz. Aküyü açtığımız zaman bu tellerde titreşim oluyor. Arılar da zehirli iğnelerini bu cama vuruyor. Arının ömrünü kısaltmıyor, arı seyir halinde çalışıyor. Hatta arı sakin bir hale geliyor ertesi gün. Daha güzel bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.
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HER APARATTAN 0.20 GRAM ZEHİR ÇIKIYOR: Payar, şu bilgileri verdi: Bu aparatı arının içine koyuyoruz. 20 dakika sonra tekrar ikinci bir arıya koyuyoruz. 20 dakika sonra da alıyoruz. Günde 4 arıya koyuyorum 6-7 gibi. Tarlacı arılar içeride olduğu zaman verim daha yüksek oluyor. Gündüz koyduğumuz zaman arıların bir kısmı içeride kalıyor, verim düşük oluyor. Bu camın üzerindeki zehri biraz sonra kazıyacağız. 0.20 gram, 0.15 gram zehir çıkıyor.”
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GRAMI 400-500 TL OLARAK DEĞİŞİYOR: Payar açıklamasını şöyle tamamladı: “6 kovan arıdan denedik 2 gram zehir çıktı. Tarlacı arılar akşam içeride olduğu zaman verim 2’ye katlayacağını eminim. Biraz sonra bunun nasıl alındığını göstereceğiz. Bu genelde apiterapi tedavisinde, kozmetik alanda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Gram fiyatı 400-500 Türk Lirası olarak değişiyor.”
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Arı zehrinin kilosu 500 bin Türk Lirası
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Arı zehrinin kilosu 500 bin Türk Lirası
Arı zehrinin kilosu 500 bin Türk Lirası
Kırıkkale'de 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrini üretmeye başladı. Zehrin gramını 500 lira, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkarıyor.


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