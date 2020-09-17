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Hayat Türkiye sağlık sistemine yatırımda durmuyor 2 yıl içinde Aydında 950 yataklı Şehir Hastanesine kavuşacak
GENEL SAĞLIK

Aydın haberleri: Aydın Şehir Hastanesi ihalesi tamamlandı

Türkiye sağlık sistemine yatırımda durmuyor: 2 yıl içinde Aydın'da 950 yataklı Şehir Hastanesi’ne kavuşacak

Türkiye özellikle koronavirüs salgını döneminde ardı ardına hizmete aldığı Şehir Hastaneleri ile pandemi ile mücadelede büyük başarı elde etti. Dünyada sağlık sistemi neredeyse çökme aşamasına gelirken Türkiye her ay bir Şehir Hastanesi açarak büyük bir başarıya imza attı. Tüm bunlara ek olarak yatırımlarını devam ettiren Türkiye'de yeni bir Şehir Hastanesi'nin ihalesi tamamlandı. 2 yıl içinde 950 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesinin yapılması için ihale sonuçlandı.

Haber Merkezi İHA
Aydın Şehir Hastanesi projesi
Aydın Şehir Hastanesi projesi

Aydın’da yapılması planlanan şehir hastanesinin ihalesi gerçekleştirildi. 931 milyon TL’ye mal olacak olan hastanenin 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması bekleniyor.

İHA
Aydın Şehir Hastanesi

Sağlıkta destan yazdık: 2682 yataklı dev şehir hastanesi açıldı
KORONAVİRÜS
Sağlıkta destan yazdık: 2682 yataklı dev şehir hastanesi açıldı

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı planlanan ve ihalesi yapılan Şehir Hastanesi, Aydınlı vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

Birinci etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi
GÜNDEM
Birinci etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

İHA
Aydın Şehir Hastanesi projesi

2 YIL İÇİNDE HİZMETE ALINACAK

  • 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yatırım programına alınan Aydın Şehir Hastanesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. 2 yıl içerisinde bitilmesi planlanan, 950 yatak kapasiteli ve 228 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Şehir Hastanesi 931 milyon TL bütçe ile yapılacak. Hastanenin 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

İHA

İHA

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