Türkiye sağlık sistemine yatırımda durmuyor: 2 yıl içinde Aydın'da 950 yataklı Şehir Hastanesi’ne kavuşacak

Aydın’da yapılması planlanan şehir hastanesinin ihalesi gerçekleştirildi. 931 milyon TL’ye mal olacak olan hastanenin 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması bekleniyor.
SEVİNÇLE KARŞILANDI
Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı planlanan ve ihalesi yapılan Şehir Hastanesi, Aydınlı vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.
2 YIL İÇİNDE HİZMETE ALINACAK
- 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yatırım programına alınan Aydın Şehir Hastanesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. 2 yıl içerisinde bitilmesi planlanan, 950 yatak kapasiteli ve 228 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Şehir Hastanesi 931 milyon TL bütçe ile yapılacak. Hastanenin 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor.