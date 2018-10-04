Hayat Az uyku enfeksiyon hastalıklarını tetikliyor
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Az uyku enfeksiyon hastalıklarını tetikliyor

Enfeksiyonların, vücudun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan, bir kısmının bulaşıcı olabilen hastalıklar olduğunu belirten uzmanlar, az uykunun enfeksiyon hastalıklarına neden olduğunu söylüyor.


Haber Merkezi IHA
7 saatten az uyuyanlar 8 saat ve üzeri uyuyanlara göre 3 kat fazla soğuk algınlığına yakalanıyor.
7 saatten az uyuyanlar 8 saat ve üzeri uyuyanlara göre 3 kat fazla soğuk algınlığına yakalanıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Madina Abdullayeva, soğuğa bağlı olarak vücut direncinin düşmesinin enfeksiyon hastalıklarının gelişiminde kolaylaştırıcı faktörler olduğunu belirtti.

Uzman Dr. Abdullayeva, havaların soğumasıyla, sonbahar ve kış mevsimlerinde gribal enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığının arttığını ifade ederek, "Yazın açık havada geçirilen zamanlar, denizler, ormanlar, parklar sonbaharla birlikte yerini ev ve iş yeri arasındaki kısır döngüye, trafik stresine, artan iş yüküne, çoğunlukla televizyon başında geçirilen zamana bıraktığında buna yönelik savunma mekanizması geliştiremeyen kişilerde sonbahar depresyonuna girme ihtimali artıyor. Bu mevsimde vücut depoladığı birçok vitamin ve antiokisdanları tüketiyor. Mevsim değişiminde insanlarda bir takım hormonal değişiklikler oluşuyor. Bütün bunlar bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden oluyor. İnsanlar kolaylıkla enfeksiyonlara yakalanıyorlar. Okulların açılması ve insanların kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaya başlamaları ile birlikte hastalıkların taşınması ve bulaşması da artış gösterir. Soğuk algınlığına neden olan 200'den fazla virüs bulunuyor. Bu virüslerin hepsine etkili bir ilaç bulunmuyor. Hastalanmamak için mikropların vücuda girmesini önlemek ve virüs ataklarını önlemesi için bağışıklığı artırmak önemlidir" dedi.

Enfeksiyonlara karşı yapılması gerekenler

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Madina Abdullayeva, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

  • "Düzenli egzersiz yapmak, bol taze meyve ve sebze tüketmek, vitamin takviyesi almak, dengeli beslenmek, bol sıvı almak, kapalı ve havasız ortamlarda geçirilen zamanları kısaltmak, ortamı sık havalandırmak, mevsime uyumlu giyinmek, hasta kişilerle temasta bulunmamak, ellerimizi sık sık ve sabunla yıkamak (sabun olmadığı ortamlarda el dezenfektanı kullanmak), öpüşme ve el sıkışmalarını azaltmak, yeterli süre ve kaliteli uyku uyumak gibi şeyler hastalıklara karşı etkili olur."

Az uyku enfeksiyonu beraberinde getiriyor

Dr. Madina Abdullayeva, "Yale Üniversitesinde yapılan bir çalışmada gösterilmiş ki, yetersiz uyku sonucunda TLR-9 geninde işlev bozukluğu gelişiyor. Bu gendeki bozukluk ise bağışıklıkta azalmaya neden oluyor. Sonuç olarak enfeksiyonlara yatkınlık artıyor. Çalışmanın sonucuna göre 7 saatten az uyuyanlar 8 saat ve üzeri uyuyanlarla kıyaslandığında 3 kat fazla soğuk algınlığına yakalanma riski taşıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Grip öldürebilir

Bu mevsimde artan enfeksiyon hastalıklarından grip enfeksiyonuna dikkat çeken Dr. Madina Abdullayeva, şunları söyledi:

  • "Grip influenza A, B ve C virüslerinin neden olduğu viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Grip ölümcül seyredebilen enfeksiyondur. Özellikle risk grubuna giren gebeler, 65 yaşın üzerindeki kişiler, kronik kalp, akciğer, böbrek, karaciğer hastalığı, diyabeti olanlarda, immünsupresif hastalarda daha ağır ilerleyebiliyor. Gribal enfeksiyon virüsleri başta kişiden kişiye, öksürük veya hapşırma yoluyla yayılır. Bazen kirli bir yüzeye dokunduktan sonra ağza veya burnu dokunan insanlar da enfekte olabilir. Bu nedenle mevsim başında grip ve zatürre aşılarının yaptırılması önemlidir."
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